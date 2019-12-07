«Локомотив-Кубань» уступил «Автодору», судьи отменили попадание «Локо» с сиреной

В Краснодаре завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором «Локомотив-Кубань» принимал «Автодор». Первая четверть встречи прошла в плотной борьбе, немного удачливее в ней были хозяева — 19:18. Во второй десятиминутке «железнодорожники» прибавили и на большой перерыв ушли с преимуществом в 4 очка — 43:39.
Во второй половине матча «Автодор» перехватил инициативу и после третьей четверти повёл в счёте с разницей в 2 очка — 60:58. В заключительном игровом отрезке хозяева были близки к победе. На последней секунде матча Миндаугас Кузьминскас реализовал дальний бросок, но судьи, просмотрев повтор, посчитали, что попытка была выполнена после сирены. Таким образом, гости праздновали победу со счётом 76:74.
Самым результативным в составе победителей стал Элджин Кук, набравший 22 очка. У «Локомотива-Кубань» лучшим стал всё тот же Кузьминскас, собравший коллекцию из 19 очков, 6 подборов и 5 передач.
- 7 декабря 2019
-
18:49
-
17:58
-
17:18
-
17:01
-
14:41
-
14:00
-
10:28
-
09:15
-
09:00
-
08:32
-
07:20
-
07:11
-
06:42
-
06:33
-
06:25
-
05:29
-
00:17
-
00:08
- 6 декабря 2019
-
23:25
-
23:01
-
22:29
-
22:05
-
21:47
-
20:48
-
19:40
-
18:38
-
17:50
-
17:35
-
15:40
-
14:00
-
12:35
-
12:00
-
11:00
-
10:27
-
09:00