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«Локомотив-Кубань» уступил «Автодору», судьи отменили попадание «Локо» с сиреной

«Локомотив-Кубань» уступил «Автодору», судьи отменили попадание «Локо» с сиреной
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0

В Краснодаре завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором «Локомотив-Кубань» принимал «Автодор». Первая четверть встречи прошла в плотной борьбе, немного удачливее в ней были хозяева — 19:18. Во второй десятиминутке «железнодорожники» прибавили и на большой перерыв ушли с преимуществом в 4 очка — 43:39.

Во второй половине матча «Автодор» перехватил инициативу и после третьей четверти повёл в счёте с разницей в 2 очка — 60:58. В заключительном игровом отрезке хозяева были близки к победе. На последней секунде матча Миндаугас Кузьминскас реализовал дальний бросок, но судьи, просмотрев повтор, посчитали, что попытка была выполнена после сирены. Таким образом, гости праздновали победу со счётом 76:74.

Самым результативным в составе победителей стал Элджин Кук, набравший 22 очка. У «Локомотива-Кубань» лучшим стал всё тот же Кузьминскас, собравший коллекцию из 19 очков, 6 подборов и 5 передач.

Единая лига ВТБ. Регулярный чемпионат
07 декабря 2019, суббота. 17:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар, Россия
Окончен
74 : 76
Автодор
Саратов, Россия
Локомотив-Кубань: Кузминскас - 19, О'Брайант - 17, Деккер - 13, Каммингс - 11, Уильямс - 6, Д. Кулагин - 4, Ильницкий - 2, Калниетис - 2, Герасимов, Долинин, Ивлев, Мотовилов
Автодор: Кук - 22, Хикс - 18, Старкс - 13, Джонсон - 7, Джайте - 6, Бабушкин - 5, Петенев - 4, Юме - 1, Баландин, Бестужев, Квитковских, Михайловский
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