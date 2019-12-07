23 очка Макколлума помогли УНИКСу победить «Зелёну-Гуру»
В Казани завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором УНИКС принимал «Зелёну-Гуру». Российская команда сразу же захватила инициативу и после первой четверти лидировал с отрывом в восемь очков — 25:17. Во второй четверти подопечные Прифтиса удвоили преимущество — 50:34.
После большого перерыва коллектив из Польши сумел вернуться в игру и к концу третьей четверти сократил отставание до четырёх баллов — 58:62. Но в заключительном игровом отрезке УНИКС снова прибавил и довёл дело до победы с комфортным счётом — 86:73.
Самым результативным в составе победителей стал Эрик Макколлум, набравший 23 очка, дабл-дабл из 19 очков и 12 подборов на счету Рэймара Моргана. У гостей 16 очков записал в актив Джо Томассон.
Единая лига ВТБ. Регулярный чемпионат
07 декабря 2019, суббота. 18:00 МСК
УНИКС
Казань, Россия
Окончен
86 : 73
Зелёна-Гура
Зелёна-Гура, Польша
УНИКС: Макколум - 23, Морган - 19, Колесников - 10, Манцарис - 9, Тайус - 6, Сергеев - 5, Узинский - 5, Смит - 3, Клименко - 2, Лиходей - 2, Уилсон - 2, Кощеев
Зелёна-Гура: Томассон - 16, Майер - 15, Гордон - 13, Понитка - 10, Зысковски - 9, Кошарек - 4, Радич - 4, Витлински - 2, Замойски, Трачик, Хакансон
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