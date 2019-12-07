23 очка Макколлума помогли УНИКСу победить «Зелёну-Гуру»

В Казани завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором УНИКС принимал «Зелёну-Гуру». Российская команда сразу же захватила инициативу и после первой четверти лидировал с отрывом в восемь очков — 25:17. Во второй четверти подопечные Прифтиса удвоили преимущество — 50:34.

После большого перерыва коллектив из Польши сумел вернуться в игру и к концу третьей четверти сократил отставание до четырёх баллов — 58:62. Но в заключительном игровом отрезке УНИКС снова прибавил и довёл дело до победы с комфортным счётом — 86:73.

Самым результативным в составе победителей стал Эрик Макколлум, набравший 23 очка, дабл-дабл из 19 очков и 12 подборов на счету Рэймара Моргана. У гостей 16 очков записал в актив Джо Томассон.