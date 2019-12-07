Леброн: игра против Энтони вызывает особенные чувства

В ночь на 7 декабря мск «Портленд Трэйл Блэйзерс» на домашней арене принимал «Лос-Анджелес Лейкерс» (113:136). Впервые за долгое время на паркете друг против друга сыграли форвард орегонцев Кармело Энтони и лидер калифорнийцев Леброн Джеймс. Впечатлениями от этого поделился Леброн, признавшись, что противостояние с Кармело всегда у него вызывает особенные эмоции.

«Это всегда вызывает особенные чувства. Не буду вам лгать. Мне всегда приятно быть на паркете с Кармело. У нас огромная история. Мы долго противостояли друг другу, играли вместе на Олимпийских играх, у нас с ним настоящее братство. Это мой брат. Мне всегда приятно делить с ним паркет, и не так уж и важно, выступаем ли мы в составе сборной США или играем за разные команды в НБА», — приводит слова Джеймса ESPN.