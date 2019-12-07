Карайчич винит себя в поражении «Локомотива-Кубань» от «Автодора»
Главный тренер «Локомотива-Кубань» Богдан Карайчич поделился впечатлениями от проигрыша команды в домашнем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Автодором», взяв ответственность за осечку на себя.
«Когда команда уступает в таких концовках, это всегда тренерское поражение. Нужно проанализировать матч и сделать выводы, что мы должны улучшить в следующей встрече, с «Партизаном», в Еврокубке, чтобы выиграть и продолжить борьбу за выход в Топ-16 турнира», — приводит слова специалиста официальный сайт Единой лиги ВТБ.
«Локомотив-Кубань» на домашней арене уступил «Автодору» со счётом 74:76. Это уже второе кряду поражение «железнодорожников» в лиге ВТБ. Следующий матч турнира краснодарцы проведут 14 декабря с «Пармой».
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