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Карайчич винит себя в поражении «Локомотива-Кубань» от «Автодора»

Карайчич винит себя в поражении «Локомотива-Кубань» от «Автодора»
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Богдан Карайчич поделился впечатлениями от проигрыша команды в домашнем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Автодором», взяв ответственность за осечку на себя.

«Когда команда уступает в таких концовках, это всегда тренерское поражение. Нужно проанализировать матч и сделать выводы, что мы должны улучшить в следующей встрече, с «Партизаном», в Еврокубке, чтобы выиграть и продолжить борьбу за выход в Топ-16 турнира», — приводит слова специалиста официальный сайт Единой лиги ВТБ.

«Локомотив-Кубань» на домашней арене уступил «Автодору» со счётом 74:76. Это уже второе кряду поражение «железнодорожников» в лиге ВТБ. Следующий матч турнира краснодарцы проведут 14 декабря с «Пармой».

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