Е. Пашутин стал главным тренером «Локомотива-Кубань»

Новым главным тренером «Локомотива-Кубань» назначен Евгений Пашутин, сообщает официальный сайт краснодарского клуба. Контракт со специалистом подписан до конца нынешнего сезона.

«С Пашутиным мы выиграли Кубок Европы и впервые приняли участие в Евролиге. С ним связаны одни из самых ярких страниц новейшей истории «Локомотива». Евгений — опытный и сильный тренер, умеющий играть на результат и знающий, как подготовить команду к важным матчам. Он должен передать свой опыт, характер и вернуть уверенность команде. Мы благодарны Богдану Карайчичу, он отработал важный отрезок, но провести его стабильно не удалось. В декабре нас ждут сложные матчи, и команда должна быть к ним готова», — сказал президент клуба Андрей Ведищев.

Напомним, «Локо» остался без главного тренера после увольнения Луки Банки. Некоторое время обязанности наставника исполнял Богдан Карайчич.