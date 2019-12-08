26 очков Дончича и дабл-дабл Марьяновича помогли «Далласу» победить «Нью-Орлеан»

В очередном матче игрового дня в регулярном чемпионате НБА «Даллас Маверикс» на домашней площадке принимал «Нью-Орлеан Пеликанс» и победил с разгромным счётом 130:84 (31:28, 33:24, 40:14, 26:18). Для «Маверикс» эта победа стала пятой кряду.



Календарь регулярного чемпионата НБА в сезоне-2019/20

Одним из главных героев встречи стал форвард «Далласа» Лука Дончич, собравший коллекцию из 26 очков, 9 передач, 6 подборов и 1 перехвата. Дабл-даблом отметился центровой Бобан Марьянович (15 очков, 16 подборов). По 14 очков набрали Тим Хардуэй-младший и Джейлен Брансон, 13 — у Кристапса Порзингиса.

Самым результативным игроком в составе «Пеликанс» стал защитник Джей Джей Редик, набравший 15 очков. По 14 очков в активе Брэндона Ингрэма и Джру Холидея.