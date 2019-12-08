26 очков Дончича и дабл-дабл Марьяновича помогли «Далласу» победить «Нью-Орлеан»
В очередном матче игрового дня в регулярном чемпионате НБА «Даллас Маверикс» на домашней площадке принимал «Нью-Орлеан Пеликанс» и победил с разгромным счётом 130:84 (31:28, 33:24, 40:14, 26:18). Для «Маверикс» эта победа стала пятой кряду.
Календарь регулярного чемпионата НБА в сезоне-2019/20
Одним из главных героев встречи стал форвард «Далласа» Лука Дончич, собравший коллекцию из 26 очков, 9 передач, 6 подборов и 1 перехвата. Дабл-даблом отметился центровой Бобан Марьянович (15 очков, 16 подборов). По 14 очков набрали Тим Хардуэй-младший и Джейлен Брансон, 13 — у Кристапса Порзингиса.
Самым результативным игроком в составе «Пеликанс» стал защитник Джей Джей Редик, набравший 15 очков. По 14 очков в активе Брэндона Ингрэма и Джру Холидея.
НБА - регулярный чемпионат
07 декабря 2019, суббота. 22:00 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Окончен
130 : 84
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Даллас Маверикс: Дончич - 26, Марьянович - 15, Брансон - 14, Хардуэй-младший - 14, Порзингис - 13, Карри - 11, Финни-Смит - 8, Джексон - 7, Клебер - 7, Ли - 6, Бареа - 5, Пауэлл - 4, Брокхофф, Райт
Нью-Орлеан Пеликанс: Редик - 15, Ингрэм - 14, Холидей - 14, Хэйс - 11, Джексон - 8, Александер-Уолкер - 7, Окафор - 6, Уильямс - 4, Харт - 3, Болл - 2, Грэй, Мелли, Миллер, Мур, Фэйворс, Читэм
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