34 очка Симмонса помогли «Филадельфии» разгромить «Кливленд»

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Филадельфия Сиксерс» принимал «Кливленд Кавальерс». Встреча состоялась на стадионе «Веллс Фарго-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 141:94.
Самым результативным в составе победителей стал Бен Симмонс, набравший 34 очка. Кайл О'Куинн оформил дабл-дабл из 10 очков и 11 подборов. Майк Скотт и Трэй Бёрк набрали по 21 очку. В составе проигравшей команды самым результативным стал Дариус Гарлэнд, набравший 17 очков.
Таким образом, «Филадельфия» одержала пятую победу за последние шесть игр. «Кливленд» в свою очередь потерпел шестое поражение кряду.
В другом матче «Нью-Йорк Никс» принимал «Индиану Пэйсерс». Встреча состоялась на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» и завершилась победой гостей со счётом 104:103.
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