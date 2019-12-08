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34 очка Симмонса помогли «Филадельфии» разгромить «Кливленд»

34 очка Симмонса помогли «Филадельфии» разгромить «Кливленд»
Баскетбол / НБА 0

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Филадельфия Сиксерс» принимал «Кливленд Кавальерс». Встреча состоялась на стадионе «Веллс Фарго-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 141:94.

Самым результативным в составе победителей стал Бен Симмонс, набравший 34 очка. Кайл О'Куинн оформил дабл-дабл из 10 очков и 11 подборов. Майк Скотт и Трэй Бёрк набрали по 21 очку. В составе проигравшей команды самым результативным стал Дариус Гарлэнд, набравший 17 очков.

Таким образом, «Филадельфия» одержала пятую победу за последние шесть игр. «Кливленд» в свою очередь потерпел шестое поражение кряду.

В другом матче «Нью-Йорк Никс» принимал «Индиану Пэйсерс». Встреча состоялась на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» и завершилась победой гостей со счётом 104:103.

НБА - регулярный чемпионат
08 декабря 2019, воскресенье. 03:30 МСК
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Окончен
141 : 94
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Филадельфия Сиксерс: Симмонс - 34, Бёрк - 21, Скотт - 21, Харрис - 15, О'Куинн - 10, Нето - 9, Хорфорд - 8, Эннис - 8, Pelle - 5, Коркмаз - 5, Милтон - 5, Болден, Ричардсон, Смит, Тибулл, Эмбиид
Кливленд Кавальерс: Гарлэнд - 17, Томпсон - 12, Кларксон - 10, Секстон - 10, Найт - 7, Портер - 7, Лав - 6, Хенсон - 6, Жижич - 5, Маккинни - 5, Деллаведова - 4, Нэнс - 3, Осман - 2, Кук, Уэйд
НБА - регулярный чемпионат
08 декабря 2019, воскресенье. 03:30 МСК
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Окончен
103 : 104
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Нью-Йорк Никс: Моррис - 25, Рэндл - 16, Робинсон - 14, Барретт - 12, Дотсон - 10, Пэйтон - 9, Нокс - 8, Портис - 4, Гибсон - 2, Нтиликина - 2, Смит - 1, Аллен, Баллок, Браздейкис, Рэбб, Трир, Эллингтон
Индиана Пэйсерс: Уоррен - 25, Сабонис - 19, Макдермотт - 16, Лэмб - 13, Холидей - 12, Тёрнер - 7, Макконнел - 6, Холидэй - 6, Битадзе, Боуэн, Брогдон, Джонсон, Лиф, Митру-Лонг, Оладипо, Самнер, Сэмпсон
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