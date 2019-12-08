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Результаты матчей НБА за 7 декабря 2019 года

Результаты матчей НБА за 7 декабря 2019 года
Баскетбол / НБА 0

7 декабря за океаном состоялось пять матчей регулярного чемпионата НБА сезона-2019/20. В первом из них «Даллас Маверикс» одержал пятую победу кряду, не оставив камня на камне от «Нью-Орлеан Пеликанс», — 130:84. Лучшим в составе техасцев стал Лука Дончич, собравший коллекцию из 26 очков, 6 подборов и 9 передач.

НБА - регулярный чемпионат
07 декабря 2019, суббота. 22:00 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Окончен
130 : 84
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Даллас Маверикс: Дончич - 26, Марьянович - 15, Брансон - 14, Хардуэй-младший - 14, Порзингис - 13, Карри - 11, Финни-Смит - 8, Джексон - 7, Клебер - 7, Ли - 6, Бареа - 5, Пауэлл - 4, Брокхофф, Райт
Нью-Орлеан Пеликанс: Редик - 15, Ингрэм - 14, Холидей - 14, Хэйс - 11, Джексон - 8, Александер-Уолкер - 7, Окафор - 6, Уильямс - 4, Харт - 3, Болл - 2, Грэй, Мелли, Миллер, Мур, Фэйворс, Читэм

«Филадельфия Сиксерс» даже в отсутствие Джоэла Эмбиида уничтожила «Кливленд Кавальерс» — 141:94. В составе пенсильванцев лучшим стал Бен Симмонс, набравший 34 очка и совершивший 7 передач. У «Кавальерс» 17 баллов на счету Дариуса Гарлэнда.

НБА - регулярный чемпионат
08 декабря 2019, воскресенье. 03:30 МСК
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Окончен
141 : 94
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Филадельфия Сиксерс: Симмонс - 34, Бёрк - 21, Скотт - 21, Харрис - 15, О'Куинн - 10, Нето - 9, Хорфорд - 8, Эннис - 8, Pelle - 5, Коркмаз - 5, Милтон - 5, Болден, Ричардсон, Смит, Тибулл, Эмбиид
Кливленд Кавальерс: Гарлэнд - 17, Томпсон - 12, Кларксон - 10, Секстон - 10, Найт - 7, Портер - 7, Лав - 6, Хенсон - 6, Жижич - 5, Маккинни - 5, Деллаведова - 4, Нэнс - 3, Осман - 2, Кук, Уэйд

«Нью-Йорк Никс» в первом матче после увольнения Дэвида Физдэйла минимально уступил на домашней арене «Индиане Пэйсерс». Таким образом, «Никс» проиграли девятый матч кряду. Наибольший вклад в успех «Индианы» внёс Ти Джей Уоррен — 25 очков. Дабл-дабл из 19 очков и 15 подборов у Домантаса Сабониса.

НБА - регулярный чемпионат
08 декабря 2019, воскресенье. 03:30 МСК
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Окончен
103 : 104
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Нью-Йорк Никс: Моррис - 25, Рэндл - 16, Робинсон - 14, Барретт - 12, Дотсон - 10, Пэйтон - 9, Нокс - 8, Портис - 4, Гибсон - 2, Нтиликина - 2, Смит - 1, Аллен, Баллок, Браздейкис, Рэбб, Трир, Эллингтон
Индиана Пэйсерс: Уоррен - 25, Сабонис - 19, Макдермотт - 16, Лэмб - 13, Холидей - 12, Тёрнер - 7, Макконнел - 6, Холидэй - 6, Битадзе, Боуэн, Брогдон, Джонсон, Лиф, Митру-Лонг, Оладипо, Самнер, Сэмпсон
НБА - регулярный чемпионат
08 декабря 2019, воскресенье. 04:00 МСК
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Окончен
115 : 109
Финикс Санз
Финикс
Хьюстон Рокетс: Харден - 34, Маклемор - 27, Уэстбрук - 24, Капела - 12, Риверс - 7, Хаус - 5, Сефолоша - 4, Такер - 2, Гордон, Грин, Илариу, Кларк, Клемонс, Хартенштайн, Чендлер
Финикс Санз: Букер - 35, Убре - 19, Бриджес - 14, Шарич - 13, Рубио - 10, Jerome - 6, Джонсон - 6, Камински - 4, Диалло - 2, Бэйнс, Джонсон, Картер, Окобо, Харпер, Эйтон
НБА - регулярный чемпионат
08 декабря 2019, воскресенье. 06:00 МСК
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Окончен
126 : 112
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Юта Джаз: Митчелл - 22, Богданович - 19, Гобер - 19, Грин - 19, О'Нил - 14, Инглс - 12, Мудиэй - 11, Ньянг - 6, Брэдли - 2, Дэвис - 2, Morgan, Брэнтли, Конли, Они, Уильямс-Госс, Экзам
Мемфис Гриззлиз: Джексон - 26, Аллен - 13, Краудер - 13, Брукс - 10, Валанчюнас - 10, Джонс - 9, Гудурич - 8, Кабокло - 7, Хилл - 7, Мелтон - 6, Ватанабэ - 3, Андерсон, Джексон, Игуодала, Кларк, Кончар, Морант
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