Результаты матчей НБА за 7 декабря 2019 года

7 декабря за океаном состоялось пять матчей регулярного чемпионата НБА сезона-2019/20. В первом из них «Даллас Маверикс» одержал пятую победу кряду, не оставив камня на камне от «Нью-Орлеан Пеликанс», — 130:84. Лучшим в составе техасцев стал Лука Дончич, собравший коллекцию из 26 очков, 6 подборов и 9 передач.

«Филадельфия Сиксерс» даже в отсутствие Джоэла Эмбиида уничтожила «Кливленд Кавальерс» — 141:94. В составе пенсильванцев лучшим стал Бен Симмонс, набравший 34 очка и совершивший 7 передач. У «Кавальерс» 17 баллов на счету Дариуса Гарлэнда.

«Нью-Йорк Никс» в первом матче после увольнения Дэвида Физдэйла минимально уступил на домашней арене «Индиане Пэйсерс». Таким образом, «Никс» проиграли девятый матч кряду. Наибольший вклад в успех «Индианы» внёс Ти Джей Уоррен — 25 очков. Дабл-дабл из 19 очков и 15 подборов у Домантаса Сабониса.