Уэстбрук обошёл Паркера и вышел на 18-е место в истории НБА по числу передач

В ночь на 8 декабря мск «Хьюстон Рокетс» провёл очередной матч регулярного чемпионата. «Рокетс» обыграли «Финикс Санз» — 115:109. Одним из героев встречи стал Расселл Уэстбрук, оформивший трипл-дабл. В поединке с аризонцами Уэстбрук совершил одиннадцать результативных передач. Благодаря этому он вышел на 18-е место в истории НБА по количеству передач, обойдя в списке бывшего защитника «Сан-Антонио Спёрс» и «Шарлотт Хорнетс» Тони Паркера.
По состоянию на 8 декабря в активе Уэстбрука 7046 передач за всю карьеру. Среди действующих игроков лиги у Расселла нет серьёзных преследователей. Уэстбрук уже в этом сезоне может подняться в топ-15 списка. 17-е место у действующего игрока лиги Рэджона Рондо (7048), 16-е — у Тима Хардуэя-старшего (7095), на 15-м месте — Терри Портер (7160).
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