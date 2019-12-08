Итудис: «Парма» действует жёстко, ожидаем сложного матча

Сегодня, 8 декабря, ЦСКА проведёт гостевой матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Пармой». Ожиданиями от встречи поделился наставник «армейцев» Димитрис Итудис, подчеркнув, что достижения пермяков в нынешнем сезоне вызывают уважение.

«Ожидаем сложного матча. «Парма» хорошо смотрится в этом сезоне, соперники провели много хороших матчей, недавно одержали победу на паркете участника Евролиги — «Зенита». В домашней встрече первого круга нам также пришлось нелегко. Они действуют жёстко и обладают хорошим сплавом опыта и молодости. Так что к матчу мы подходим со всей серьёзностью», — приводит слова специалиста официальный сайт московского клуба.

Матч «Парма» — ЦСКА начнётся в 15:30 мск.