Плаза: за месяц «Зенит» стал гораздо сильнее

Главный тренер «Зенита» Жоан Плаза поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Химками». Испанский специалист отметил, что «Зенит» за последний месяц совершил серьёзный прогресс.

«Мы уже встречались с «Химками» в этом сезоне, и тогда мы не контролировали подбор, не мешали им бросать, слишком часто теряли мяч в простых ситуациях и мазали свои броски. За этот месяц мы стали гораздо сильнее. Конечно, и соперник стал сильнее, игроки стали лучше понимать друг друга. Они играют и в «краску», и скидывают на трёхочковую дугу. В общем и целом это очень опасная команда, у них одна из лучших защит в Единой лиге. Но мы постараемся с самого начала навязать им свою игру, как сделали это с АСВЕЛом, и выиграть», — цитирует специалиста официальный сайт «Зенита».

Матч «Зенит» — «Химки» пройдёт завтра, 9 декабря.