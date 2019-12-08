27 очков Джеймса помогли ЦСКА обыграть «Парму»
Московский ЦСКА на выезде переиграл «Парму» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Пермяки активно начали матч и выиграли первую четверть с разницей в два очка, однако уже во второй десятиминутке ЦСКА не только отыгрался, но и вышел вперёд — к большому перерыву счёт на табло был 42:35 в пользу ЦСКА.
В третьей четверти ЦСКА продолжил наращивать отрыв и увеличил его до 16 очков, что превратило заключительный игровой отрезок в формальность. В заключительной четверти сильнее снова оказался столичный клуб. Итоговый счёт матча — 89:70 (15:17, 27:18, 25:16, 22:19) в пользу ЦСКА.
Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Майк Джеймс, набравший 27 очков. В составе гостей 16 очков на счету Лоренцо Уильямса.
Единая лига ВТБ. Регулярный чемпионат
08 декабря 2019, воскресенье. 15:30 МСК
Парма
Пермский край, Россия
Окончен
70 : 89
ЦСКА
Москва, Россия
Парма: Уильямс - 14, Буланов - 11, Жмако - 10, Забелин - 10, Юшкевичюс - 3, Валиев - 2, Григорьев - 1, Бондаренко, Жукаускас, Чернышев, Шейко
ЦСКА: Джеймс - 20, Хаккетт - 15, Курбанов - 8, Воронцевич - 7, Боломбой - 5, Антонов - 4, Фойгтман - 4, Хайнс - 2, Хиллиард - 2, Лопатин, Стрелниекс, Ухов
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