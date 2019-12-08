27 очков Джеймса помогли ЦСКА обыграть «Парму»

Московский ЦСКА на выезде переиграл «Парму» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Пермяки активно начали матч и выиграли первую четверть с разницей в два очка, однако уже во второй десятиминутке ЦСКА не только отыгрался, но и вышел вперёд — к большому перерыву счёт на табло был 42:35 в пользу ЦСКА.



В третьей четверти ЦСКА продолжил наращивать отрыв и увеличил его до 16 очков, что превратило заключительный игровой отрезок в формальность. В заключительной четверти сильнее снова оказался столичный клуб. Итоговый счёт матча — 89:70 (15:17, 27:18, 25:16, 22:19) в пользу ЦСКА.



Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Майк Джеймс, набравший 27 очков. В составе гостей 16 очков на счету Лоренцо Уильямса.