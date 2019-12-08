Куртинайтис: победа в Евролиге должна придать «Зениту» эмоций

Главный тренер «Химок» Римас Куртинайтис поделился ожиданиями от предстоящего матча Единой лиги ВТБ с «Зенитом».
«После ряда неудач «Зенит» наконец-то выиграл, причём обыграл, я бы сказал, грозного соперника, потому что если перед началом сезона «Виллербан» никто не принимал всерьёз, то сейчас они доказали, что это серьёзная команда, прежде всего в физическом плане. Для «Зенита» это большая победа, и она придаст им эмоций. Разумеется, в их составе есть такие хорошие игроки, как Айон, с огромным опытом Евролиги, и Рэнфро, который создаёт отличные ситуации и забивает сам.
У них имеются проблемы с российскими игроками, так как Зубков и Воронов травмированы, однако у них достаточно хороший состав и отсутствие двух игроков не должно серьёзно повлиять на игру. Всё будет зависеть от нашего желания и энергии», — приводит слова Римаса Куртинайтиса официальный сайт подмосковной команды.
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