Итудис прокомментировал победу над «Пармой»

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис поделился впечатлениями от победы своих подопечных над «Пармой» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.
«Поздравляю команду, мы сегодня играли хорошо, использовали специальную защиту. У «Пармы» есть талант, но мы смогли остановить её основных созидателей. Григорьев и Юшкявичюс в этом сезоне набирают 33 очка в среднем за игру, сегодня они набрали всего 15. В защите у нас всё было в порядке, были некоторые проблемы в нападении, но в целом мы были лучшей командой и заслужили победу. Как всегда, зрители в Перми создали потрясающую атмосферу, здесь любят баскетбол, и в этом зале приятно играть», — приводит слова Димитриса Итудиса официальный сайт московской команды.
Встреча завершилась со счётом 89:70 (15:17, 27:18, 25:16, 22:19) в пользу ЦСКА.
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