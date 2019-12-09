Дабл-дабл Йокича не спас «Денвер» от поражения в матче с «Бруклином»

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Бруклин Нетс» принимал «Денвер Наггетс». Встреча состоялась на стадионе «Барклайс-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 105:102.

В составе победителей самым результативным стал Спенсер Динуайдди, набравший 24 очка. Джарретт Аллен оформил дабл-дабл из 19 очков и 11 подборов.

В составе проигравшей команды самым результативным стал Никола Йокич, оформивший дабл-дабл из 24 очков и 11 подборов. Джамал Маррей записав в свой актив 21 очко.

Таким образом, «Бруклин» одержал третью победу подряд. «Денвер» в свою очередь потерпел второе поражение кряду.

В следующем матче регулярного чемпионата НБА «Бруклин Нетс» встретится с «Шарлотт Хорнетс», а «Денвер Наггетс» сыграет с «Филадельфией Сиксерс».