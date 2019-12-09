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Дабл-дабл Йокича не спас «Денвер» от поражения в матче с «Бруклином»

Дабл-дабл Йокича не спас «Денвер» от поражения в матче с «Бруклином»
Баскетбол / НБА 0

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Бруклин Нетс» принимал «Денвер Наггетс». Встреча состоялась на стадионе «Барклайс-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 105:102.

В составе победителей самым результативным стал Спенсер Динуайдди, набравший 24 очка. Джарретт Аллен оформил дабл-дабл из 19 очков и 11 подборов.

В составе проигравшей команды самым результативным стал Никола Йокич, оформивший дабл-дабл из 24 очков и 11 подборов. Джамал Маррей записав в свой актив 21 очко.

Таким образом, «Бруклин» одержал третью победу подряд. «Денвер» в свою очередь потерпел второе поражение кряду.

В следующем матче регулярного чемпионата НБА «Бруклин Нетс» встретится с «Шарлотт Хорнетс», а «Денвер Наггетс» сыграет с «Филадельфией Сиксерс».

НБА - регулярный чемпионат
08 декабря 2019, воскресенье. 23:00 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Окончен
105 : 102
Денвер Наггетс
Денвер
Бруклин Нетс: Динуайдди - 24, Аллен - 19, Темпл - 15, Харрис - 13, Принс - 9, Джордан - 7, Муса - 7, Нваба - 7, Пинсон - 2, Шамперт - 2, Дюрант, Ирвинг, Клэкстон, Куруч, ЛеВерт, Луваву-Кабарро, Чендлер, Элленсон
Денвер Наггетс: Йокич - 24, Маррей - 21, Грант - 15, Бартон - 9, Миллсэп - 9, Моррис - 9, Харрис - 9, Бисли - 2, Пламли - 2, Эрнангомес - 2, Вандербилт, Дозьер, Крэйг, Портер, Чанчар
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