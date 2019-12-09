Дабл-дабл Адебайо помог «Майами» одержать победу над «Чикаго»

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Майами Хит» принимал «Чикаго Буллз». Встреча состоялась на стадионе «Американ Эйрлайнс-Арена» и завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 110:105 (16:25, 31:24, 27:24, 23:24, 13:8).

Самым результативным игроком встречи стал защитник «Майами» Тайлер Хироу, набравший 27 очков и сделавший 6 подборов и 3 передачи. Дабл-дабл оформил центр хозяев Эдрис Адебайо, в его коллекции 21 очко, 13 подборов и 6 передач.

В составе гостей лучшим по результативности стал финский форвард Лаури Маркканен – 22 очка (7 подборов и 2 передачи).

Таким образом, «Майами» одержал вторую победу подряд. Для «Чикаго» это поражение стало вторым кряду.

В другом матче НБА «Даллас Маверикс» на домашней площадке уступил «Сакраменто Кингз» – 106:108 (27:36, 19:30, 32:26, 28:18).