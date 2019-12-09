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Дабл-дабл Адебайо помог «Майами» одержать победу над «Чикаго»

Дабл-дабл Адебайо помог «Майами» одержать победу над «Чикаго»
Баскетбол / НБА 0

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Майами Хит» принимал «Чикаго Буллз». Встреча состоялась на стадионе «Американ Эйрлайнс-Арена» и завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 110:105 (16:25, 31:24, 27:24, 23:24, 13:8).

Самым результативным игроком встречи стал защитник «Майами» Тайлер Хироу, набравший 27 очков и сделавший 6 подборов и 3 передачи. Дабл-дабл оформил центр хозяев Эдрис Адебайо, в его коллекции 21 очко, 13 подборов и 6 передач.

В составе гостей лучшим по результативности стал финский форвард Лаури Маркканен – 22 очка (7 подборов и 2 передачи).

Таким образом, «Майами» одержал вторую победу подряд. Для «Чикаго» это поражение стало вторым кряду.

В другом матче НБА «Даллас Маверикс» на домашней площадке уступил «Сакраменто Кингз» – 106:108 (27:36, 19:30, 32:26, 28:18).

НБА - регулярный чемпионат
09 декабря 2019, понедельник. 02:00 МСК
Майами Хит
Майами
Окончен
110 : 105
ОТ
Чикаго Буллз
Чикаго
Майами Хит: Хироу - 27, Батлер - 23, Адебайо - 21, Нанн - 18, Робинсон - 9, Сильва - 6, Джонс - 3, Олиник - 3, Горан Драгич, Джонсон, Леонард, Макон, Окпала, Уинслоу, Уэйтерс, Хаслем
Чикаго Буллз: Маркканен - 22, Лавин - 18, Данн - 16, Янг - 12, Валентайн - 11, Уайт - 11, Картер - 7, Саторански - 6, Харрисон - 2, Арчидиаконоу, Гэффорд, Корнет, Портер, Страс, Фелисио, Хатчинсон
НБА - регулярный чемпионат
09 декабря 2019, понедельник. 03:00 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Окончен
106 : 110
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Даллас Маверикс: Хардуэй-младший - 29, Дончич - 27, Порзингис - 13, Финни-Смит - 13, Джексон - 6, Пауэлл - 6, Бареа - 4, Клебер - 3, Ли - 3, Карри - 2, Брансон, Брокхофф, Марьянович, Райт
Сакраменто Кингз: Бьелица - 30, Хилд - 26, Барнс - 13, Холмс - 12, Ариза - 10, Богданович - 10, Феррелл - 6, Джозеф - 3, Багли III, Габриэль, Дедмон, Джайлс, Джеймс, Джеффрис, Суониган, Фокс
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