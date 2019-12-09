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Результаты матчей НБА за 8 декабря 2019 года

Результаты матчей НБА за 8 декабря 2019 года
Баскетбол / НБА 0

8 декабря состоялось восемь матчей сезона-2019/20 Национальной баскетбольной ассоциации.

Турнирная таблица регулярного чемпионата НБА

«Лос-Анджелес Клипперс» на выезде победил «Вашингтон Уизардс». Самым результативным игроком встречи стал Кавай Леонард («Клипперс»), сделавший дабл-дабл: 34 очка, 11 подборов и 5 передач. Окончательный счёт — 135:119 в пользу «Клипперс».

«Даллас Маверикс» дома уступил «Сакраменто Кингз», несмотря на 27 очков, 7 подборов и 8 передач Луки Дончича. Итоговый счёт — 110:106 в пользу «Сакраменто».

«Лос-Анджелес Лейкерс» на своей площадке обыграл «Миннесоту Тимбервулвз». Самым результативным игроком матча стал Энтони Дэвис («Лейкерс»), на счету которого 50 очков, 7 подборов и 6 передач. Его партнёр Леброн Джеймс отметился дабл-даблом, набрав 32 очка, собрав 4 подбора и отдав 13 передач. Окончательный счёт — 142:125 в пользу «Лейкерс».

НБА - регулярный чемпионат
08 декабря 2019, воскресенье. 23:00 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Окончен
105 : 102
Денвер Наггетс
Денвер
Бруклин Нетс: Динуайдди - 24, Аллен - 19, Темпл - 15, Харрис - 13, Принс - 9, Джордан - 7, Муса - 7, Нваба - 7, Пинсон - 2, Шамперт - 2, Дюрант, Ирвинг, Клэкстон, Куруч, ЛеВерт, Луваву-Кабарро, Чендлер, Элленсон
Денвер Наггетс: Йокич - 24, Маррей - 21, Грант - 15, Бартон - 9, Миллсэп - 9, Моррис - 9, Харрис - 9, Бисли - 2, Пламли - 2, Эрнангомес - 2, Вандербилт, Дозьер, Крэйг, Портер, Чанчар
НБА - регулярный чемпионат
09 декабря 2019, понедельник. 01:00 МСК
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Окончен
107 : 122
Атланта Хоукс
Атланта
Шарлотт Хорнетс: Бриджес - 20, Вашингтон - 20, Грэм - 12, Бийомбо - 11, Зеллер - 11, Монк - 9, Розир - 8, Кидд-Гилкрист - 7, Бэйкон - 5, Мартин - 2, Мартин - 2, Батюм, Макдэниелс, Симмонс, Уильямс, Эрнангомес
Атланта Хоукс: Янг - 30, Паркер - 19, Картер - 17, Лень - 13, Краббе - 11, Хантер - 10, Хаертер - 9, Реддиш - 5, Бембри - 4, Джонс - 2, Фернанду - 2, Браун, Гудвин, Коллинс, Парсонс, Тёрнер, Уоллес
НБА - регулярный чемпионат
09 декабря 2019, понедельник. 02:00 МСК
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Окончен
119 : 135
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Вашингтон Уизардс: Дав. Бертанс - 25, Браун - 22, Бил - 20, Хатимура - 17, Смит - 14, Маинми - 9, Вагнер - 7, Кьоцца - 5, Бонга, Брайант, Майлз, Макрай, Мэтьюз, Робинсон, Скофилд, Томас, Уолл
Лос-Анджелес Клипперс: Леонард - 34, Джордж - 27, Харрелл - 20, Л. Уильямс - 18, Харклесс - 11, Беверли - 9, Зубац - 7, Уолтон - 7, Робинсон - 2, Грин, Кабенгеле, Макгрудер, Мотли, Мэнн, Паттерсон, Шамет
НБА - регулярный чемпионат
09 декабря 2019, понедельник. 02:00 МСК
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Окончен
110 : 104
Торонто Рэпторс
Торонто
Филадельфия Сиксерс: Харрис - 26, Тибулл - 20, Симмонс - 16, Хорфорд - 11, Эннис - 11, Эмбиид - 10, Скотт - 8, Нето - 5, Коркмаз - 3, Pelle, Болден, Бёрк, Милтон, О'Куинн, Ричардсон, Смит
Торонто Рэпторс: Лоури - 26, Ануноби - 19, Сиакам - 16, Ибака - 12, Холлис-Джефферсон - 12, Пауэлл - 8, Дэвис - 6, Буше - 3, Ванвлит - 2, Ponds, Бриссетт, Джонсон, Маккоу, Марк Газоль, Миллер, Томас, Эрнандес
НБА - регулярный чемпионат
09 декабря 2019, понедельник. 02:00 МСК
Майами Хит
Майами
Окончен
110 : 105
ОТ
Чикаго Буллз
Чикаго
Майами Хит: Хироу - 27, Батлер - 23, Адебайо - 21, Нанн - 18, Робинсон - 9, Сильва - 6, Джонс - 3, Олиник - 3, Горан Драгич, Джонсон, Леонард, Макон, Окпала, Уинслоу, Уэйтерс, Хаслем
Чикаго Буллз: Маркканен - 22, Лавин - 18, Данн - 16, Янг - 12, Валентайн - 11, Уайт - 11, Картер - 7, Саторански - 6, Харрисон - 2, Арчидиаконоу, Гэффорд, Корнет, Портер, Страс, Фелисио, Хатчинсон
НБА - регулярный чемпионат
09 декабря 2019, понедельник. 03:00 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Окончен
106 : 110
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Даллас Маверикс: Хардуэй-младший - 29, Дончич - 27, Порзингис - 13, Финни-Смит - 13, Джексон - 6, Пауэлл - 6, Бареа - 4, Клебер - 3, Ли - 3, Карри - 2, Брансон, Брокхофф, Марьянович, Райт
Сакраменто Кингз: Бьелица - 30, Хилд - 26, Барнс - 13, Холмс - 12, Ариза - 10, Богданович - 10, Феррелл - 6, Джозеф - 3, Багли III, Габриэль, Дедмон, Джайлс, Джеймс, Джеффрис, Суониган, Фокс
НБА - регулярный чемпионат
09 декабря 2019, понедельник. 05:00 МСК
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Окончен
96 : 108
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Портленд Трэйл Блэйзерс: Лиллард - 26, Макколлум - 20, Уайтсайд - 14, Бэйзмор - 9, Энтони - 9, Литтл - 8, Саймонс - 7, Хезонья - 2, Оар - 1, Браун, Коллинс, Лябисье, Нуркич, Толливер, Трент-мл., Худ
Оклахома-Сити Тандер: Жильжо-Александер - 21, Шрёдер - 21, Пол - 20, Ноэль - 13, Галлинари - 12, Надер - 7, Адамс - 6, Базли - 3, Мускала - 3, Dort - 2, Бертон, Диалло, Паттон, Фергюсон, Холл
НБА - регулярный чемпионат
09 декабря 2019, понедельник. 05:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
142 : 125
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Лос-Анджелес Лейкерс: Дэвис - 50, Джеймс - 32, Карузо - 16, Грин - 12, Колдуэлл-Поуп - 9, Ховард - 8, Кузма - 7, Макги - 6, Кук - 2, Адетокунбо, Брэдли, Дадли, Дэниэлс, Казинс, Норвелл, Рондо
Миннесота Тимбервулвз: Таунс - 19, Уиггинс - 19, Окоги - 18, Ковингтон - 16, Напьер - 13, Калвер - 12, Тиг - 12, Бэйтс-Диоп - 11, Белл - 2, Вонле, Грэм, Дьенг, Лейман, Маклафлин, Мартин, Ноуэлл
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