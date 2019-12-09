Результаты матчей НБА за 8 декабря 2019 года

8 декабря состоялось восемь матчей сезона-2019/20 Национальной баскетбольной ассоциации.
Турнирная таблица регулярного чемпионата НБА
«Лос-Анджелес Клипперс» на выезде победил «Вашингтон Уизардс». Самым результативным игроком встречи стал Кавай Леонард («Клипперс»), сделавший дабл-дабл: 34 очка, 11 подборов и 5 передач. Окончательный счёт — 135:119 в пользу «Клипперс».
«Даллас Маверикс» дома уступил «Сакраменто Кингз», несмотря на 27 очков, 7 подборов и 8 передач Луки Дончича. Итоговый счёт — 110:106 в пользу «Сакраменто».
«Лос-Анджелес Лейкерс» на своей площадке обыграл «Миннесоту Тимбервулвз». Самым результативным игроком матча стал Энтони Дэвис («Лейкерс»), на счету которого 50 очков, 7 подборов и 6 передач. Его партнёр Леброн Джеймс отметился дабл-даблом, набрав 32 очка, собрав 4 подбора и отдав 13 передач. Окончательный счёт — 142:125 в пользу «Лейкерс».
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- 8 декабря 2019
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