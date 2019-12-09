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50 очков Дэвиса помогли «Лейкерс» одержать победу в матче с «Миннесотой»

50 очков Дэвиса помогли «Лейкерс» одержать победу в матче с «Миннесотой»
Баскетбол / НБА 0

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» принимал «Миннесоту Тимбервулвз». Встреча состоялась на стадионе «Стэйплс-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 142:125 (39:31, 34:34, 37:38, 32:22).

Самым результативным игроком встречи стал форвард «Лейкерс» Энтони Дэвис, на счету которого 50 очков, 7 подборов и 6 передач. Дабл-дабл оформил Леброн Джеймс, в его коллекции 32 очка, 4 подбора и 13 передач.

В составе гостей лидером по набранным очкам стал центровой Карл-Энтони Таунс – 19 очков, 4 подбора и 8 передач.

Таким образом, «Лейкерс» одержал четвертую победу подряд, а «Миннесота» потерпела четвертое поражение кряду.

В другом матче НБА «Оклахома-Сити Тандер» на выезде обыграл «Портленд Трэйл Блэйзерс» — 108:96 (21:20, 34:27, 27:31, 26:18).

НБА - регулярный чемпионат
09 декабря 2019, понедельник. 05:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
142 : 125
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Лос-Анджелес Лейкерс: Дэвис - 50, Джеймс - 32, Карузо - 16, Грин - 12, Колдуэлл-Поуп - 9, Ховард - 8, Кузма - 7, Макги - 6, Кук - 2, Адетокунбо, Брэдли, Дадли, Дэниэлс, Казинс, Норвелл, Рондо
Миннесота Тимбервулвз: Таунс - 19, Уиггинс - 19, Окоги - 18, Ковингтон - 16, Напьер - 13, Калвер - 12, Тиг - 12, Бэйтс-Диоп - 11, Белл - 2, Вонле, Грэм, Дьенг, Лейман, Маклафлин, Мартин, Ноуэлл
НБА - регулярный чемпионат
09 декабря 2019, понедельник. 05:00 МСК
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Окончен
96 : 108
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Портленд Трэйл Блэйзерс: Лиллард - 26, Макколлум - 20, Уайтсайд - 14, Бэйзмор - 9, Энтони - 9, Литтл - 8, Саймонс - 7, Хезонья - 2, Оар - 1, Браун, Коллинс, Лябисье, Нуркич, Толливер, Трент-мл., Худ
Оклахома-Сити Тандер: Жильжо-Александер - 21, Шрёдер - 21, Пол - 20, Ноэль - 13, Галлинари - 12, Надер - 7, Адамс - 6, Базли - 3, Мускала - 3, Dort - 2, Бертон, Диалло, Паттон, Фергюсон, Холл
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