50 очков Дэвиса помогли «Лейкерс» одержать победу в матче с «Миннесотой»

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» принимал «Миннесоту Тимбервулвз». Встреча состоялась на стадионе «Стэйплс-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 142:125 (39:31, 34:34, 37:38, 32:22).

Самым результативным игроком встречи стал форвард «Лейкерс» Энтони Дэвис, на счету которого 50 очков, 7 подборов и 6 передач. Дабл-дабл оформил Леброн Джеймс, в его коллекции 32 очка, 4 подбора и 13 передач.

В составе гостей лидером по набранным очкам стал центровой Карл-Энтони Таунс – 19 очков, 4 подбора и 8 передач.

Таким образом, «Лейкерс» одержал четвертую победу подряд, а «Миннесота» потерпела четвертое поражение кряду.

В другом матче НБА «Оклахома-Сити Тандер» на выезде обыграл «Портленд Трэйл Блэйзерс» — 108:96 (21:20, 34:27, 27:31, 26:18).