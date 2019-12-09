50 очков Дэвиса помогли «Лейкерс» одержать победу в матче с «Миннесотой»

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» принимал «Миннесоту Тимбервулвз». Встреча состоялась на стадионе «Стэйплс-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 142:125 (39:31, 34:34, 37:38, 32:22).
Самым результативным игроком встречи стал форвард «Лейкерс» Энтони Дэвис, на счету которого 50 очков, 7 подборов и 6 передач. Дабл-дабл оформил Леброн Джеймс, в его коллекции 32 очка, 4 подбора и 13 передач.
В составе гостей лидером по набранным очкам стал центровой Карл-Энтони Таунс – 19 очков, 4 подбора и 8 передач.
Таким образом, «Лейкерс» одержал четвертую победу подряд, а «Миннесота» потерпела четвертое поражение кряду.
В другом матче НБА «Оклахома-Сити Тандер» на выезде обыграл «Портленд Трэйл Блэйзерс» — 108:96 (21:20, 34:27, 27:31, 26:18).
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