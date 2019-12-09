Дончич в матче с «Сакраменто» побил рекорд Джордана

Игрок клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Даллас Маверикс» Лука Дончич набрал 27 очков, собрал 7 подборов и отдал 8 передач в домашнем матче регулярного чемпионата с «Сакраменто Кингз». Несмотря на это, «Даллас» проиграл «Сакраменто» со счётом 106:110.
Дончич тем не менее смог установить историческое достижение. Словенский баскетболист стал первым с 1976 года игроком, который в 19 матчах подряд набирал не менее 20 очков, делал не менее 5 подборов и отдавал не менее 5 передач, гласит сообщение в официальном «твиттере» NBA.com/Stats. Он побил рекорд Майкла Джордана, у которого в 1989 году была серия из 18 подобных игр.
Следующий матч «Даллас» сыграет на выезде 12 декабря, когда его соперником станет «Детройт Пистонс». В сезоне-2019/20 «Маверикс» сыграли 23 матча в рамках регулярного чемпионата НБА, одержав в них 16 побед и потерпев 7 поражений.
- 9 декабря 2019
-
10:00
-
09:30
-
09:00
-
08:19
-
05:32
-
04:43
-
03:46
-
01:41
- 8 декабря 2019
-
23:45
-
22:31
-
20:32
-
19:38
-
18:57
-
17:48
-
17:37
-
16:21
-
15:23
-
14:55
-
13:57
-
12:47
-
11:49
-
10:59
-
09:43
-
08:26
-
06:39
-
06:27
-
01:55
-
00:18
- 7 декабря 2019
-
23:51
-
23:39
-
22:17
-
21:05
-
20:26
-
19:57
-
18:49