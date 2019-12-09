Дончич в матче с «Сакраменто» побил рекорд Джордана

Игрок клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Даллас Маверикс» Лука Дончич набрал 27 очков, собрал 7 подборов и отдал 8 передач в домашнем матче регулярного чемпионата с «Сакраменто Кингз». Несмотря на это, «Даллас» проиграл «Сакраменто» со счётом 106:110.

Дончич тем не менее смог установить историческое достижение. Словенский баскетболист стал первым с 1976 года игроком, который в 19 матчах подряд набирал не менее 20 очков, делал не менее 5 подборов и отдавал не менее 5 передач, гласит сообщение в официальном «твиттере» NBA.com/Stats. Он побил рекорд Майкла Джордана, у которого в 1989 году была серия из 18 подобных игр.

Следующий матч «Даллас» сыграет на выезде 12 декабря, когда его соперником станет «Детройт Пистонс». В сезоне-2019/20 «Маверикс» сыграли 23 матча в рамках регулярного чемпионата НБА, одержав в них 16 побед и потерпев 7 поражений.

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