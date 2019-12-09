«Он может всё». Леброн — о Дэвисе

Форвард клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс выразил восхищение игрой партнёра Энтони Дэвиса, который в домашнем матче с «Миннесотой Тимбервулвз» набрал 50 очков, собрал 7 подборов и отдал 6 передач. «Лейкерс» выиграли встречу со счётом 142:125, а сам Леброн записал на свой счёт дабл-дабл: 32 очка, 4 подбора и 13 передач.
«Он может всё. Наша задача — продолжать обеспечивать его мячом», — сказал Джеймс в видео, опубликованном в официальном «твиттере» Spectrum SportsNet.
Леброн выступает за «Лейкерс» с 2018 года, а Дэвис присоединился к клубу в межсезонье-2019. В сезоне-2018/19 «Лейкерс» не смогли выйти в плей-офф, а в сезоне-2019/20 команда одержала 21 победу в 24 матчах в рамках регулярного чемпионата, потерпев всего три поражения, и возглавляет сводную таблицу лиги.
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