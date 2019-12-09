На TNT объяснили Хардену, как стать лучшим игроком в истории «Хьюстона»

Бывший игрок НБА, а ныне аналитик на TNT Кенни Смит рассказал, что должен сделать лидер клуба «Хьюстон Рокетс» Джеймс Харден, чтобы стать лучшим игроком в истории франшизы. Лучшим игроком в истории «Хьюстона» принято считать Хакима Оладжьювона, который в середине 90-х годов помог клубу дважды подряд стать чемпионом, причём его дважды признали самым ценным игроком финальной серии.
По мнению Смита, Харден должен выиграть хотя бы один титул, чтобы превзойти Оладжьювона в списке лучших игроков в истории клуба.
«Для этого он должен выиграть чемпионат. Рекорды по результативности – это отлично, и благодаря им Харден претендует на звание лучшего в истории «Рокетс».
Он великолепен в передачах и по игре в целом. Но величие всегда измеряется чемпионскими титулами», — приводит слова аналитика TMZ.
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