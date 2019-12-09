«Нью-Йорк Никс» заинтересован в услугах Уджири

Руководство «Нью-Йорк Никс» пребывает в поисках выхода из очередной волны кризиса. На минувшей неделе с поста главного тренера был уволен Дэвид Физдэйл. Это вызвало неоднозначную реакцию среди тренеров лиги, которые намекнули, что в развале игры «Никс» в большей степени виновен менеджмент организации. Судя по всему, к этим голосам прислушался владелец клуба Джеймс Долан.

В СМИ ходят слухи, что он скоро решится на смену генерального менеджера. Более того, на это место уже сватают генерального менеджера «Торонто Рэпторс» Масаи Уджири. По информации источников, в «Никс» очень заинтересованы в его приглашении, сообщает SNY.

Напомним, именно успешную работу Уджири считают залогом чемпионства «Торонто» в минувшем сезоне.