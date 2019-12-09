Е. Пашутин провёл первую тренировку с «Локо» и поделился мнением об игроках

Новый главный тренер «Локомотива-Кубань» Евгений Пашутин рассказал о знакомстве и первой тренировке с командой и поделился впечатлениями от вверенного ему коллектива.

«Знакомство состоялось, первая встреча с командой прошла хорошо. Мы провели темповую тренировку. У всех ребят горят глаза. Они хотят доказать, на что на самом деле способны. Я считаю, что «Локомотив» по подбору исполнителей — команда высокого уровня, большого потенциала. Здесь собраны сильные игроки, на всех позициях есть минимум два взаимозаменяемых игрока, а ротация – это очень важно для вариативности в защите и нападении. Сейчас нужно вернуть команде уверенность.

Необходимо добавить агрессии в защите, игрокам нужно контролировать подбор. Все ребята физически сильные, прыгучие, им нужно навязывать сопернику давление, заставлять его думать не как атаковать, а как сохранить мяч. В позиционной игре нужно использовать наши сильные стороны – в посте у нас могут играть не только центровые – могут и Деккер, и Кузминскас… Хорошим дальним броском обладают многие игроки. Из-за дуги могут забивать с высоким процентом и Кулагин, и Каммингс, и Миндаугас, и Ильницкий, и Калниетис. Да, сейчас статистика говорит, что мы не так хорошо бросаем трёхочковые, но у нас хорошие снайперы, которым нужно просто вернуть уверенность в своих силах. Вернём уверенность — улучшим и процент реализации бросков», — приводит слова специалиста официальный сайт краснодарского клуба.