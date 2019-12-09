Олигарх Коломойский в перерыве матча «Днепра» обматерил рефери и угрожал ему

В украинском баскетболе разразился громкий скандал. В ходе матча ведущих команды страны «Днепра» и «Киев-Баскета», руководство «Днепра», а также влиятельные болельщики клуба оказывали серьёзное психологическое давление на судью поединка, оскорбляя его и угрожая.

Во время большого перерыва к судье Андрею Бабыку подошёл президент «Днепра» Валерий Кондратьев, который пригрозил рефери, что тот больше «не сможет приехать в город» и обматерил его. После к Кондратьеву присоединились известный олигарх Игорь Коломойский и приближённый к «Днепру» Валерий Гуляев.

Федерация баскетбола Украины рассмотрела скандальный инцидент и приняла решение оштрафовать клуб и отстранить на два матча Валерия Кондратьева.

Отметим, что баскетбольный клуб «Днепр», как и футбольный, в прошлом финансировался Игорем Коломойским. Официально бизнесмен сейчас не имеет связей с клубом. Но за команду выступает его сын Грегори Коломойский, который в прошлом защищал цвета одной из команд NCAA.