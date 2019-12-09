«Арсенал» исключён из Суперлиги за договорной матч

Тульский «Арсенал» исключён из числа участников Суперлиги за нарушение спортивных принципов, сообщает официальный сайт Российской федерации баскетбола. Внеочередное заседание исполкома главного баскетбольного органа страны вплотную занялось разбором матча второго дивизиона мужской Суперлиги между тульским «Арсеналом» и ставропольским «Динамо».

Подробно изучив видеозапись матча, а также заключение Просмотровой комиссии и рекомендации директората, исполком счёл действия команд в концовке встречи неспортивными. В результате «Арсенал» был исключён из второго дивизиона Суперлиги. Дисквалификации до конца сезона получили игроки «Арсенала» — Павел Крыков, Дмитрий Рытенко и Егор Щербинский. Тренер команды дисквалифицирован до 31 декабря 2021 года. До конца нынешнего сезона дисквалифицирован тренер «Динамо» Александр Соснин.

Напомним, что тульская команда победила «Динамо» со счётом 82:67, но при этом свои последние очки набрал за 6.57 до финальной сирены – счёт стал 82:56. За две следующие минуты динамовцы записали на свой счёт 6 очков. Однако в концовке матча обе команды откровенно перестали забивать. Игроки «Арсенала» в последние 7 минут совершили 5 неточных бросков с игры, а динамовцы в последние 5, если не считать дальнее попадание на исходе времени владения, только один, промахнувшись из-под щита. При этом команды не реализовали несколько штрафных.

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