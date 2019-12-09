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Экс-форвард сборной США Фарид отчислен из «Чжецзян Лайонс»

Экс-форвард сборной США Фарид отчислен из «Чжецзян Лайонс»
Баскетбол / НБА 0

Бывший форвард сборной США и ряда клубов НБА Кеннет Фарид отчислен из состава клуба Китайской баскетбольной ассоциации «Чжецзян Лайонс», сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Эмилиано Чарчия. О причинах такого решения не сообщается.

В команде Кеннет успел провести семь встреч, набирая в них 17,3 очка и собирая 10,0 подбора в среднем.

Фарид — 22-й номер драфта-2011. Большую часть карьеры в НБА провёл в составе «Денвер Наггетс». Защищал также цвета «Бруклин Нетс» и «Хьюстон Рокетс». Минувший сезон завершал вместе с «Рокетс». За коллектив из Техаса провёл 25 встреч в регулярном чемпионате, набирая 12,9 очка и совершая 8,2 подбора.

В регулярных чемпионатах принял участие в 478 встречах, набирая 11,4 очка и собирая 8,1 подбора. В 2014 году Фарид завоевал золото чемпионата мира в составе сборной США.

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