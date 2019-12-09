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Дабл-дабл Шведа с 30 очками помог «Химкам» победить «Зенит»

Дабл-дабл Шведа с 30 очками помог «Химкам» победить «Зенит»
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0

В Санкт-Петербурге завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором «Зенит» принимал «Химки». Команда из Московской области классно начала встречу и уже после первой четверти вела с разницей в 15 очков — 33:18. Во второй десятиминутке «Зенит» немного сократил отставание — 44:55.

После большого перерыва подопечные Плазы совершили серьёзный рывок и даже вышли вперёд — 78:77. Но в заключительном игровом отрезке «Химки» снова прибавили и в итоге одержали победу — 108:101.

Лучшим в составе победителей стал Алексей Швед, собравший коллекцию из 30 очков, 13 передач и 5 подборов. 20 очков набрал экс-форвард «Зенита» Сергей Карасёв. У «Зенита» 23 очка — в активе Тима Абромайтиса, дабл-дабл из 17 очков и 10 передач оформил Алекс Рэнфро.

Единая лига ВТБ. Регулярный чемпионат
09 декабря 2019, понедельник. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Окончен
101 : 108
Химки
Химки, Россия
Зенит: Абромайтис, Айверсон, Айон, Балашов, Понкрашов, Пушков, Ренфро, Томас, Трушкин, Хвостов, Холлинс
Химки: Букер, Вяльцев, Гилл, Евстигнеев, Зайцев, Йеребко, Йович, Карасёв, Крамер, Моня, Швед, Эванс
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