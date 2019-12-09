Дабл-дабл Шведа с 30 очками помог «Химкам» победить «Зенит»

В Санкт-Петербурге завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором «Зенит» принимал «Химки». Команда из Московской области классно начала встречу и уже после первой четверти вела с разницей в 15 очков — 33:18. Во второй десятиминутке «Зенит» немного сократил отставание — 44:55.

После большого перерыва подопечные Плазы совершили серьёзный рывок и даже вышли вперёд — 78:77. Но в заключительном игровом отрезке «Химки» снова прибавили и в итоге одержали победу — 108:101.

Лучшим в составе победителей стал Алексей Швед, собравший коллекцию из 30 очков, 13 передач и 5 подборов. 20 очков набрал экс-форвард «Зенита» Сергей Карасёв. У «Зенита» 23 очка — в активе Тима Абромайтиса, дабл-дабл из 17 очков и 10 передач оформил Алекс Рэнфро.