Плаза: заставили «Химки» держать Шведа на паркете 37 минут

Главный тренер «Зенита» Жоан Плаза поделился впечатлениями от поражения своей команды в матче регулярного чемпионата с «Химками» (101:108), отметив, что подопечным удалось создать соперникам немало проблем.

«Поздравляю «Химки» с победой, но мы заставили их сегодня помучиться, заставили держать на паркете Шведа 37 минут. Плохое начало? Ты не всегда можешь понять, почему такие вещи случаются, но это, поверьте, не специально. Игроки не хотели начинать с «-13». Где-то «Химки» были удачливы, где-то задавили нас в трёхсекундной зоне, переломили нас в самом дебюте. Мы взяли тайм-аут, после которого показали совсем другое лицо, но на табло уже было 0:13… Мы всю игру пытались вернуться и даже вернулись, лидировали в счёте. Но потратили так много энергии, что пришлось за это поплатиться усталостью в концовке.

Не нужно забывать, что «Химки» пока что не потерпели ни одного поражения в Единой Лиге, в Евролиге у команды неплохие показатели. Просто нужно лучше играть в защите, особенно с учётом тех травм, что у нас есть. В любом случае, повреждения — это не отговорки, мы даже после неудачного старта вернулись в эту игру. Просто несколько ошибок в концовке не позволили нам сегодня победить", — цитирует специалиста официальный сайт Единой лиги ВТБ.