Батлер и Дэвис признаны лучшими игроками минувшей недели в НБА

Атакующий защитник «Майами Хит» Джимми Батлер и форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвис признаны лучшими игроками минувшей недели в НБА, сообщает официальная страница лиги в «Твиттере».

Батлер на минувшей недели принял участие в четырёх матчах регулярного чемпионата, набирая в них 27,5 очка, собирая 9,0 подбора, совершая 8,5 передачи и 1,3 перехвата в среднем. Его усилия помогли коллективу из Флориды одержать три победы.

Что касается Дэвиса, то лидер калифорнийского клуба также принял участие в четырёх матчах, набирая в них 35,0 очка, собирая 8,0 подбора, совершая 2,5 передачи и 2,0 блок-шота в среднем. Благодаря усилиям Дэвиса, «Лейкерс» одержал победу во всех матчах и продолжает лидировать в турнирной таблице Западной конференции.