36 очков Джорджа помогли «Клипперс» в гостях обыграть «Индиану»

В очередном матче игрового дня в регулярном чемпионате НБА «Индиана Пэйсерс» на домашней площадке принимал «Лос-Анджелес Клипперс» и уступил со счётом 99:110 (19:24, 29:36, 25:31, 26:19).

Календарь регулярного чемпионата НБА в сезоне-2019/20

Главным героем встречи стал форвард «Клипперс» Пол Джордж, который собрал коллекцию из 36 очков, 9 подборов, 5 передач, 2 перехватов и 1 блокшота. Дабл-даблом в составе «Индианы» отметился Домантас Сабонис (18 очков, 22 подбора).

В параллельном матче «Бостон Селтикс» дома разгромил «Кливленд Кавальерс» — 110:88 (29:18, 24:22, 30:26, 27:22). Для «Селтикс» эта победа стала четвёртой кряду.

Ещё в одном матче «Чикаго Буллз» уступил «Торонто Рэпторс» со счётом 92:93 (30:30, 21:19, 20:22, 21:22).