36 очков Джорджа помогли «Клипперс» в гостях обыграть «Индиану»
В очередном матче игрового дня в регулярном чемпионате НБА «Индиана Пэйсерс» на домашней площадке принимал «Лос-Анджелес Клипперс» и уступил со счётом 99:110 (19:24, 29:36, 25:31, 26:19).
Календарь регулярного чемпионата НБА в сезоне-2019/20
Главным героем встречи стал форвард «Клипперс» Пол Джордж, который собрал коллекцию из 36 очков, 9 подборов, 5 передач, 2 перехватов и 1 блокшота. Дабл-даблом в составе «Индианы» отметился Домантас Сабонис (18 очков, 22 подбора).
В параллельном матче «Бостон Селтикс» дома разгромил «Кливленд Кавальерс» — 110:88 (29:18, 24:22, 30:26, 27:22). Для «Селтикс» эта победа стала четвёртой кряду.
Ещё в одном матче «Чикаго Буллз» уступил «Торонто Рэпторс» со счётом 92:93 (30:30, 21:19, 20:22, 21:22).
НБА - регулярный чемпионат
10 декабря 2019, вторник. 03:00 МСК
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Окончен
99 : 110
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Индиана Пэйсерс: Брогдон - 20, Сабонис - 18, Макдермотт - 17, Лэмб - 12, Уоррен - 12, Макконнел - 8, Тёрнер - 5, Холидей - 4, Холидэй - 3, Битадзе, Боуэн, Джонсон, Лиф, Митру-Лонг, Оладипо, Самнер, Сэмпсон
Лос-Анджелес Клипперс: Джордж - 36, Харрелл - 26, Зубац - 13, Беверли - 11, Харклесс - 8, Л. Уильямс - 6, Паттерсон - 5, Уолтон - 3, Робинсон - 2, Грин, Кабенгеле, Леонард, Макгрудер, Мотли, Мэнн, Шамет
НБА - регулярный чемпионат
10 декабря 2019, вторник. 03:30 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Окончен
110 : 88
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Бостон Селтикс: Уокер - 22, Браун - 20, Тейтум - 19, Хэйворд - 14, Тайс - 10, Кантер - 7, Пуарье - 4, Оджелей - 3, Уильямс - 3, Уонамэйкер - 3, Эдвардс - 3, Грин - 2, Waters, Лэнгфорд, Смарт, Уильямс, Фалль
Кливленд Кавальерс: Кларксон - 19, Томпсон - 17, Гарлэнд - 9, Портер - 9, Хенсон - 9, Секстон - 8, Лав - 7, Нэнс - 6, Осман - 4, Деллаведова, Жижич, Кук, Маккинни, Найт, Уэйд
НБА - регулярный чемпионат
10 декабря 2019, вторник. 04:00 МСК
Чикаго Буллз
Чикаго
Окончен
92 : 93
Торонто Рэпторс
Торонто
Чикаго Буллз: Лавин - 20, Гэффорд - 14, Картер - 14, Валентайн - 13, Маркканен - 13, Саторански - 10, Янг - 5, Данн - 3, Арчидиаконоу, Корнет, Портер, Страс, Уайт, Фелисио, Харрисон, Хатчинсон
Торонто Рэпторс: Сиакам - 22, Пауэлл - 17, Ибака - 11, Лоури - 11, Ануноби - 10, Марк Газоль - 9, Холлис-Джефферсон - 6, Буше - 5, Дэвис - 2, Ponds, Бриссетт, Ванвлит, Джонсон, Маккоу, Миллер, Томас, Эрнандес
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