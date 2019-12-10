Тренер «Арсенала» отреагировал на исключение команды из чемпионата России

Главный тренер баскетбольного клуба «Арсенал» (Тула) Виктор Усков прокомментировал решение Российской федерации баскетбола исключить клуб из Суперлиги за матч с «Динамо» (Ставрополь), который был признан договорным.

Напомним, что «Арсенал» победила «Динамо» со счётом 82:67, но при этом последние очки набрал за 6 минут 57 секунд до финальной сирены, когда счёт стал 82:56. За следующие две минуты динамовцы записали на свой счёт шесть очков. Однако в концовке матча обе команды откровенно перестали забивать. Игроки «Арсенала» в последние семь минут совершили пять неточных бросков с игры, а динамовцы в последние пять минут, если не считать дальнее попадание на исходе времени владения, — только один, промахнувшись из-под щита. При этом команды не реализовали несколько штрафных.

«Очень странно читать комментарии людей, которые сваливают всю вину на «Арсенал». Потому что на площадке была как минимум ещё одна команда, которая провела очень странный матч. Но почему-то её действия никто не обсуждает.

Все решили, что именно мы замешаны в нечестных играх, в том числе и потому, что два года назад у нас случился инцидент с командой Магнитогорска, хотя ни о каких ставках, как многие говорят, тогда и речи не шло. Напомню, что последствиями его стало отстранение одного из арбитров, который подозревался в обслуживании матча в нетрезвом состоянии, за неквалифицированную работу, а двум другим были вынесены предупреждения.

И почему-то сейчас Ставрополь весь белый и пушистый, хотя они взяли тайм-аут, после которого преднамеренно перестали забивать, что было видно всем и очевидно. И нас почему-то впутывают в эту грязь. Мы рассчитываем на честное расследование со стороны РФБ и знаем, что мы ни в чём противозаконном не замешаны. Мы хотим, чтобы репутация нашего клуба была чистой, и поэтому не стали подыгрывать команде соперника, которая преследовала непонятно какие цели.

Что касается второй игры, то она получилась плотной. Практически до самой сирены не было до конца понятно, кто выиграет. И хочу сказать ребятам большое спасибо, несмотря на очень сложную, нервозную обстановку и в зале, и внутри коллектива. Сами понимаете, что сейчас происходит, и тяжело психологически смириться с тем, что нас во всём обвиняют.

Ребята дожали соперника за счёт характера прежде всего. Да, были ошибки в защите, но мы смогли взять игру под контроль и довели дело до победы. Соперник непростой, был одним из наших конкурентов за попадание в тройку (надеюсь, что был) и показал достаточно приличную игру, тоже был настроен на победу.

И, конечно, огромное спасибо болельщикам, которые пришли нас поддержать, несмотря на всю эту ситуацию вокруг команды, когда из нас делают козлов отпущения!» — приводит слова Ускова пресс-служба клуба.