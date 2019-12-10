Кто нанесёт «Химкам» первое поражение в Единой лиге ВТБ?

Вчера, 9 декабря, баскетбольный клуб «Химки» одержал победу в выездном матче с «Зенитом» в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Подмосковный клуб обыграл соперника со счётом 108:101.

В сезоне-2019/20 «Химки» одержали 10 побед в 10 матчах регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. «Чемпионат» предлагает принять участие в опросе на тему, когда закончится победная серия подмосковного клуба в рамках турнира и закончится ли вообще.

Если у вас не отображается опрос, его можно пройти по ссылке.