Швед ответил на вопрос о секрете «Химок»

Игрок баскетбольного клуба «Химки» Алексей Швед прокомментировал победу команды в матче Единой лиги ВТБ с «Зенитом». Подмосковный клуб обыграл соперника со счётом 108:101. В сезоне-2019/20 «Химки» одержали 10 побед в 10 играх регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

Шведа спросили, в чём секрет команды, не потерпевшей пока ни одного поражения в рамках турнира.

«Ни в чём. Играем командно. Иногда не получается, стараемся перестроиться во время матча и играть в свой баскетбол. Если это выходит, показываем отличную игру. Это то, что нам нужно, нельзя сбиваться.

Если честно, я даже не знал, что у нас такой результат. Стараемся выигрывать в каждом матче, радовать наших болельщиков. В Единой лиге у нас это получается чуть лучше, чем в Евролиге. Туда это надо будет тоже перенести», — приводит слова баскетболиста «Матч ТВ».

В Евролиге на счету «Химок» шесть побед в 12 матчах.

Кто нанесёт «Химкам» первое поражение в Единой лиге ВТБ?