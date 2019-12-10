На ESPN объяснили, как Леброн помогает Дэвису становиться лучше

Бывший игрок НБА, а ныне аналитик на ESPN Джален Роуз рассказал, как взаимодействуют между собой Леброн Джеймс и Энтони Дэвис, выступающие за «Лос-Анджелес Лейкерс».
«Леброн Джеймс и Энтони Дэвис – двое из лучших пяти игроков лиги. Вот почему все были уверены, что объединение этих двух парней в одной команде пройдёт гладко.
Леброн – один из лучших распасовщиков в истории лиги, который также является потрясающим бомбардиром и снайпером. Когда у него идёт бросок, это действительно впечатляет.
Неожиданно рядом с Леброном появился Энтони Дэвис, которому можно отдать передачу, с которым можно разыграть пик-н-ролл. Дэвис может обыграть в трёхсекундной зоне, может убежать в быстрый отрыв. Это совершенный баскетболист, и Леброн раскрывает величие в его игре», — сказал Роуз на одном из шоу ESPN.
Леброн выступает за «Лейкерс» с 2018 года, а Дэвис присоединился к клубу в межсезонье-2019. В сезоне-2018/19 «Лейкерс» не смогли выйти в плей-офф, а в сезоне-2019/20 команда одержала 21 победу в 24 матчах в рамках регулярного чемпионата, потерпев всего три поражения, и вместе с «Милуоки Бакс» возглавляет сводную таблицу лиги.
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