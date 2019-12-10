Е. Пашутин рассказал о плане на игру с «Партизаном»

Завтра, 10 декабря, в Краснодаре состоится матч девятого тура первого группового этапа Еврокубка, в котором «Локомотив-Кубань» сыграет с «Партизаном». Для «железнодорожников» этот поединок имеет ключевое значение. В случае поражения «Локо» практически потеряет шансы на выход в следующий этап. Ожиданиями от противостояния поделился главный тренер «Локомотива-Кубань» Евгений Пашутин.
«Партизан» – команда с характером. Нам нужно остановить их снайперов на периметре, не дать возможность совершать им свободные броски, а также навязать борьбу в трёхсекундной зоне и контролировать подбор. Мы должны показать командную игру, объединить усилия на площадке. Постоянное движение мяча и быстрые переходы должны помочь нам найти слабые стороны соперника», — цитирует специалиста официальный сайт краснодарского клуба.
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