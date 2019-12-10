«Портленд», «Денвер» и «Финикс» претендуют на Кевина Лава
Руководство «Кливленд Кавальерс» не так давно заявило, что лидер команды Кевин Лав доступен для обмена. К его услугам сразу проявили интерес несколько команд. Наиболее реальным претендентом на Лава стали называть «Портленд Трэйл Блэйзерс». Теперь же известно, что сорвать планы орегонцев могут в «Денвер Наггетс» или «Финикс Санз», где также присматриваются к Лаву, сообщает Clutch Points.
Лав — пятый номер драфта-2008. Карьеру в НБА он начинал в составе «Миннесоты Тимбервулвз» и на протяжении нескольких лет был одним из лидеров коллектива. В 2014 году он стал игроком «Кливленд Кавальерс» и в 2016 году завоевал с командой из Огайо титул чемпиона.
В нынешнем сезоне Лав провёл 19 матчей, набирая в них 15,6 очка и собирая 10,5 подбора в среднем.
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