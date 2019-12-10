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Баркли посоветовал экс-защитнице сборной России не соглашаться работать в «Никс»

Баркли посоветовал экс-защитнице сборной России не соглашаться работать в «Никс»
Баскетбол / НБА 0

Член Зала славы легендарный баскетболист Чарльз Баркли прокомментировал слухи о возможном назначении на пост главного тренера «Нью-Йорк Никс» экс-защитницы сборной России Бекки Хэммон. По мнению Баркли, 42-летней специалистке не стоит браться за эту работу, поскольку это «плохая» вакансия.

«Кто-нибудь обязательно даст ей шанс. Но я не думаю, что ей стоит браться за эту работу. Не бери плохую работу», — приводит слова Баркли TMZ.

Напомним, «Никс» остались без главного тренера после увольнения Дэвида Физдэйла. По мнению ряда специалистов, ответственность за слабые результаты «Никс» в первую очередь лежала не на тренере, а на менеджменте клуба.

Баркли высказался также о возвращении в лигу Кармело Энтони.

«Он делает фантастическую работу. Рад, что он вернулся. Надеюсь, он будет продолжать в том же духе», — сказал Баркли.

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Хэммон работает в тренерском штабе легендарного Поповича и готова войти в историю лиги. Для «Никс» это лучший вариант.
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