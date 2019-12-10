Пиппен отреагировал на сравнения Дончича с Джорданом

Многолетний напарник Майкла Джордана по «Чикаго Буллз» Скотти Пиппен дал понять, что на данный момент считает не совсем корректной затеей сравнивать нынешнего лидера «Даллас Маверикс» Луку Дончича с Джорданом.
«У Луки уже есть шесть титулов?» — коротко сказал Пиппен в интервью TMZ, отвечая на просьбу сравнить Джордана и Дончича.
Напомним, Дончич проводит лишь второй сезон в лиге. По итогам минувшего чемпионата он стал лучшим новичком лиги. В нынешнем регулярном чемпионате он установил несколько рекордов, превзойдя в том числе рекорд Майкла Джордана по количеству проведённых подряд матчей с минимумом набранных 20 очков, совершённых 5 подборов и выполненных 5 передач.
Скотти Пиппен и Майкл Джордан в 1990-х годах составляли костяк «Чикаго Буллз», доминировавшего в то время в НБА.
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