Легенда «Нью-Йорк Никс» Патрик Юинг разочарован увольнением Физдэйла

Бывший баскетболист «Нью-Йорк Никс» и один из самых выдающихся игроков в истории клуба Патрик Юинг поделился мнением относительно ситуации в родной команде. Юинг признался, что разочарован решением руководства клуба уволить с поста главного тренера Дэвида Физдэйла.

«Я очень разочарован таким решением. Физдэйл — выдающийся тренер», — приводит слова Юинга на своей странице в «Твиттере» обозреватель Стефан Бонди.

Физдэйл лишился поста главного тренера команды на минувшей неделе, после того как «Никс» потерпели восемь поражений кряду. На данный момент «Никс» остаётся худшей командой Восточной конференции. Исполняющим обязанности главного тренера является Майк Миллер, а одним из кандидатов на пост называют экс-защитницу сборной России Бэкки Хэммон.