Ябуселе опустил голову во время исполнения гимна Китая, лига оштрафовала его

Тяжёлый форвард команды Китайской баскетбольной ассоциации «Нанки Манки Кингз» Гершон Ябуселе попал в неприятную ситуация. Баскетболист сборной Франции перед матчем регулярного чемпионата КБА опустил голову во время исполнения гимна Китая и не смотрел на государственный флаг КНР. В Китае такой жест сочли оскорбительным и вынесли Ябуселе предупреждение. Также Гершон был оштрафован на $ 1400, сообщает Sportando.

Ябуселе — шестнадцатый номер драфта НБА 2016 года. На ярмарке талантов он был выбран командой «Бостон Селтикс». Сразу после драфта «Бостон» отправил его набираться практики в Китай и после сезона в Азии вернул в НБА. Однако за два сезона в «Селтикс» Гершон не сумел закрепиться в лиге и летом 2019 года стороны прекратили сотрудничество.