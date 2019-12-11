Трипл-даблы Батлера и Адебайо помогли «Майами» обыграть «Атланту» в овертайме
В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Майами Хит» принимал «Атланту Хоукс». Встреча состоялась на стадионе «Американ Эйрлайнс-Арена» и завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 135:121.
В составе победителей самым результативным стал Кендрик Нанн, набравший 36 очков. По трипл-даблу на свой счёт записали Джимми Батлер (20 очков, 18 подборов и 10 передач) и Эдрис Адебайо (30 очков, 11 подборов и 11 передач).
Лучшей результативностью в составе «Атланты» отметился Деандре Хантер, набравший 28 очков.
Таким образом, «Майами» одержал третью победу подряд. «Атланта» в свою очередь потерпела второе поражение за последние три игры.
В другом матче «Филадельфия Сиксерс» на своей площадке обыграл «Денвер Наггетс» со счётом 97:92.
НБА - регулярный чемпионат
11 декабря 2019, среда. 04:00 МСК
Майами Хит
Майами
Окончен
135 : 121
ОТ
Атланта Хоукс
Атланта
Майами Хит: Нанн - 36, Робинсон - 34, Адебайо - 30, Батлер - 20, Джонс - 9, Леонард - 4, Олиник - 2, Горан Драгич, Джонсон, Макон, Окпала, Сильва, Уинслоу, Уэйтерс, Хаслем, Хироу
Атланта Хоукс: Хантер - 28, Янг - 21, Паркер - 16, Реддиш - 14, Картер - 12, Лень - 9, Хаертер - 9, Краббе - 7, Бембри - 4, Джонс - 1, Браун, Гудвин, Коллинс, Парсонс, Тёрнер, Уоллес, Фернанду
НБА - регулярный чемпионат
11 декабря 2019, среда. 04:00 МСК
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Окончен
97 : 92
Денвер Наггетс
Денвер
Филадельфия Сиксерс: Эмбиид - 22, Харрис - 20, Тибулл - 13, Хорфорд - 11, Скотт - 8, Симмонс - 7, Эннис - 7, Коркмаз - 6, Ричардсон - 3, Pelle, Болден, Бёрк, Милтон, Нето, О'Куинн, Смит
Денвер Наггетс: Бартон - 26, Йокич - 15, Харрис - 14, Миллсэп - 10, Моррис - 7, Портер - 6, Бисли - 5, Крэйг - 4, Грант - 3, Пламли - 2, Вандербилт, Дозьер, Маррей, Чанчар, Эрнангомес
- 11 декабря 2019
-
06:47
-
05:50
-
01:00
- 10 декабря 2019
-
23:29
-
22:29
-
21:27
-
20:54
-
19:59
-
18:42
-
18:34
-
17:28
-
16:00
-
14:39
-
14:05
-
12:13
-
11:42
-
09:46
-
09:34
-
09:14
-
09:08
-
09:00
-
08:57
-
06:55
-
06:47
-
00:44
- 9 декабря 2019
-
23:50
-
23:46
-
22:38
-
21:28
-
20:23
-
19:32
-
19:26
-
18:22
-
17:36
-
16:02
Партнерский контент