Трипл-даблы Батлера и Адебайо помогли «Майами» обыграть «Атланту» в овертайме

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Майами Хит» принимал «Атланту Хоукс». Встреча состоялась на стадионе «Американ Эйрлайнс-Арена» и завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 135:121.

В составе победителей самым результативным стал Кендрик Нанн, набравший 36 очков. По трипл-даблу на свой счёт записали Джимми Батлер (20 очков, 18 подборов и 10 передач) и Эдрис Адебайо (30 очков, 11 подборов и 11 передач).

Лучшей результативностью в составе «Атланты» отметился Деандре Хантер, набравший 28 очков.

Таким образом, «Майами» одержал третью победу подряд. «Атланта» в свою очередь потерпела второе поражение за последние три игры.

В другом матче «Филадельфия Сиксерс» на своей площадке обыграл «Денвер Наггетс» со счётом 97:92.