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Трипл-даблы Батлера и Адебайо помогли «Майами» обыграть «Атланту» в овертайме

Трипл-даблы Батлера и Адебайо помогли «Майами» обыграть «Атланту» в овертайме
Баскетбол / НБА 0

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Майами Хит» принимал «Атланту Хоукс». Встреча состоялась на стадионе «Американ Эйрлайнс-Арена» и завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 135:121.

В составе победителей самым результативным стал Кендрик Нанн, набравший 36 очков. По трипл-даблу на свой счёт записали Джимми Батлер (20 очков, 18 подборов и 10 передач) и Эдрис Адебайо (30 очков, 11 подборов и 11 передач).

Лучшей результативностью в составе «Атланты» отметился Деандре Хантер, набравший 28 очков.

Таким образом, «Майами» одержал третью победу подряд. «Атланта» в свою очередь потерпела второе поражение за последние три игры.

В другом матче «Филадельфия Сиксерс» на своей площадке обыграл «Денвер Наггетс» со счётом 97:92.

НБА - регулярный чемпионат
11 декабря 2019, среда. 04:00 МСК
Майами Хит
Майами
Окончен
135 : 121
ОТ
Атланта Хоукс
Атланта
Майами Хит: Нанн - 36, Робинсон - 34, Адебайо - 30, Батлер - 20, Джонс - 9, Леонард - 4, Олиник - 2, Горан Драгич, Джонсон, Макон, Окпала, Сильва, Уинслоу, Уэйтерс, Хаслем, Хироу
Атланта Хоукс: Хантер - 28, Янг - 21, Паркер - 16, Реддиш - 14, Картер - 12, Лень - 9, Хаертер - 9, Краббе - 7, Бембри - 4, Джонс - 1, Браун, Гудвин, Коллинс, Парсонс, Тёрнер, Уоллес, Фернанду
НБА - регулярный чемпионат
11 декабря 2019, среда. 04:00 МСК
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Окончен
97 : 92
Денвер Наггетс
Денвер
Филадельфия Сиксерс: Эмбиид - 22, Харрис - 20, Тибулл - 13, Хорфорд - 11, Скотт - 8, Симмонс - 7, Эннис - 7, Коркмаз - 6, Ричардсон - 3, Pelle, Болден, Бёрк, Милтон, Нето, О'Куинн, Смит
Денвер Наггетс: Бартон - 26, Йокич - 15, Харрис - 14, Миллсэп - 10, Моррис - 7, Портер - 6, Бисли - 5, Крэйг - 4, Грант - 3, Пламли - 2, Вандербилт, Дозьер, Маррей, Чанчар, Эрнангомес
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