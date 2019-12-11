Незадрафтованные игроки «Майами» побили рекорд НБА

Клуб Национальной баскетбольной ассоциации «Майами Хит» дома в овертайме победил «Атланту Хоукс» в матче регулярного чемпионата. Встреча закончилась со счётом 135:121 ОТ в пользу «Майами».

Игроки «Хит» Кендрик Нанн и Данкан Робинсон набрали 36 и 34 очка соответственно. Набрав 70 очков на двоих, они побили рекорд НБА для незадрафтованных баскетболистов. В феврале 2010 года Си Джей Уотсон и Энтони Морроу, выступавшие за «Голден Стэйт Уорриорз», в одном из матчей набрали 65 очков на двоих: 40 и 25 соответственно.

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Нанн и Робинсон выступают за «Майами» с 2018 года.

Следующий матч «Хит» сыграют дома послезавтра, 13 декабря, когда их соперником станет «Лос-Анджелес Лейкерс».

