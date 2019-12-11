Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

В Торонто повесили гигантский плакат с Леонардом. Фото

В Торонто повесили гигантский плакат с Леонардом. Фото
Баскетбол / НБА 0

В центре Торонто появился огромный постер, на котором изображён баскетболист Кавай Леонард, выступающий за клуб НБА «Лос-Анджелес Клипперс».

Если у вас не отображается фотография, её можно посмотреть в «твиттере» журналиста Ника Депаулы.

Таким образом в Торонто решили отблагодарить Леонарда. Баскетболист пришёл в «Торонто Рэпторс» в 2018 году и с первой попытки помог команде впервые стать чемпионом НБА, причём его признали самым ценным игроком финальной серии, выигранной у «Голден Стэйт Уорриорз» со счётом 4-2. В межсезонье-2019 Леонард перешёл в «Клипперс».

Сегодня, 11 декабря, Леонард сыграет с «Торонто» в матче регулярного чемпионата. В сезоне-2019/20 на счету «Клипперс» 18 побед и 7 поражений, а показатели «Рэпторс» — 16-7.

42-летний Винс Картер провёл 1500-й матч в НБА
Незадрафтованные игроки «Майами» побили рекорд НБА
Комментарии (0)
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019