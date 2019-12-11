В Торонто повесили гигантский плакат с Леонардом. Фото
В центре Торонто появился огромный постер, на котором изображён баскетболист Кавай Леонард, выступающий за клуб НБА «Лос-Анджелес Клипперс».
Если у вас не отображается фотография, её можно посмотреть в «твиттере» журналиста Ника Депаулы.
Таким образом в Торонто решили отблагодарить Леонарда. Баскетболист пришёл в «Торонто Рэпторс» в 2018 году и с первой попытки помог команде впервые стать чемпионом НБА, причём его признали самым ценным игроком финальной серии, выигранной у «Голден Стэйт Уорриорз» со счётом 4-2. В межсезонье-2019 Леонард перешёл в «Клипперс».
Сегодня, 11 декабря, Леонард сыграет с «Торонто» в матче регулярного чемпионата. В сезоне-2019/20 на счету «Клипперс» 18 побед и 7 поражений, а показатели «Рэпторс» — 16-7.
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