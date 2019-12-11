Американский защитник рассказал о различиях между европейским баскетболом и НБА

Защитник «Милана» Шелвин Мэк рассказал, как проходит его адаптация к европейскому баскетболу после выступлений в НБА. Мэк на протяжении восьми сезонов выступал в НБА, а в межсезонье покинул Америку и подписал контракт с итальянским «Миланом».



«Адаптация к игре в «Милане» и выступлениям в Евролиге? Это сложно, особенно учитывая травму, полученную в начале сезона. Я постепенно набираю темп и понимаю, чем именно баскетбол в Европе отличается от Национальной баскетбольной ассоциации. Трудности? Защита сложнее всего, поскольку на площадке все загружены и никто не выпадает из игры», — приводит слова Шелвина Мэка TalkSport.



В нынешнем сезоне Евролиги Шелвин Мэк провёл 8 матчей, в среднем за 17 игровых минут набирая 5,3 очка, совершая 1,8 подбора и отдавая 2,1 результативной передачи.