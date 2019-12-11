33 очка Зубчича помогли «Енисею» победить «Бахчешехир»

Красноярский «Енисей» переиграл турецкий «Бахчешехир» в матче второго группового этапа Кубка Европы ФИБА. Красноярцы начали встречу активнее, к первому перерыву поведя в счёте с разницей в два очка. Во второй четверти хозяевам удалось сделать рывок и увеличить преимущество до 16 очков — к большому перерыву счёт на табло был 57:41.



В третьей десятиминутке игра приобрела более равный характер, однако турецкому клубу удалось отыграть всего два очка отставания. Практически не изменился разрыв и в заключительной четверти — она с минимальным преимуществом осталась за «Енисеем». Итоговый счёт встречи — 105:90 (25:23, 32:18, 26:28, 22:21).



Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Томислав Зубчич, набравший 33 очка.