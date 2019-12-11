17 очков Кузминскаса помогли «Локомотиву-Кубань» обыграть «Партизан»

Краснодарский «Локомотив-Кубань» на домашней площадке переиграл «Партизан» в матче регулярного чемпионата Еврокубка. Краснодарцы с первой четверти захватили преимущество в матче, выиграв первый игровой отрезок с разницей в восемь очков. Во второй десятиминутке «Партизану» удалось сократить отставание до пяти очков.



В третьем игровом отрезке «Партизан» и вовсе смог сократить отставание до минимума — перед последней четвертью счёт на табло был 67:66 в пользу краснодарцев. Однако в заключительной четверти «Партизан» смог набрать всего 10 очков против 16 у краснодарского клуба. Итоговый счёт встречи — 83:76 (27:19, 18:21, 22:26, 16:10).



Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Миндаугас Кузминскас, набравший 17 очков. В составе гостей 17 очков набрал Стефан Бирчевич.