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17 очков Кузминскаса помогли «Локомотиву-Кубань» обыграть «Партизан»

17 очков Кузминскаса помогли «Локомотиву-Кубань» обыграть «Партизан»
Баскетбол / Еврокубок 0

Краснодарский «Локомотив-Кубань» на домашней площадке переиграл «Партизан» в матче регулярного чемпионата Еврокубка. Краснодарцы с первой четверти захватили преимущество в матче, выиграв первый игровой отрезок с разницей в восемь очков. Во второй десятиминутке «Партизану» удалось сократить отставание до пяти очков.

В третьем игровом отрезке «Партизан» и вовсе смог сократить отставание до минимума — перед последней четвертью счёт на табло был 67:66 в пользу краснодарцев. Однако в заключительной четверти «Партизан» смог набрать всего 10 очков против 16 у краснодарского клуба. Итоговый счёт встречи — 83:76 (27:19, 18:21, 22:26, 16:10).

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Миндаугас Кузминскас, набравший 17 очков. В составе гостей 17 очков набрал Стефан Бирчевич.

Еврокубок. Группа B. 9-й тур
11 декабря 2019, среда. 20:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар, Россия
Окончен
83 : 76
Партизан
Белград, Сербия
Локомотив-Кубань: Кузминскас - 17, Каммингс - 16, Д. Кулагин - 15, О'Брайант - 10, Деккер - 9, Уильямс - 8, Калниетис - 5, Апич - 3, Долинин, Ивлев, Ильницкий, Мотовилов
Партизан: Бирчевич - 17, Гордич - 12, Уолден - 12, Янкович - 10, Томас - 7, Пейдж - 6, Загорац - 4, Мосли - 4, Реддинг - 4, Милетич, Пейнерс, Трифунович
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