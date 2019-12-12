18 очков Моргана не спасли УНИКС от поражения в матче с «Ховентутом»

Казанский УНИКС на выезде уступил «Ховентуту» в матче регулярного чемпионата Еврокубка. Хозяева паркета с первой четверти захватили преимущество на площадке, к первому перерыву поведя в счёте с разницей в 8 очков. Однако уже во втором игровом отрезке УНИКС сумел полностью отыграть отставание и выйти вперёд — к большому перерыву счёт на табло был 47:44 в пользу УНИКСа.



В третьей десятиминутке «Ховентут» снова совершил рывок — на этот раз в 13 очков, а в заключительной четверти казанцам так и не удалось отыграться. Итоговый счёт встречи — 90:73 (25:17, 19:30, 24:11, 22:15) в пользу «Ховентута».



Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Клемен Препелич, набравший 15 очков. В составе казанцев 18 очков набрал Джеффри Морган.