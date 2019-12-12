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18 очков Моргана не спасли УНИКС от поражения в матче с «Ховентутом»

18 очков Моргана не спасли УНИКС от поражения в матче с «Ховентутом»
Баскетбол / Еврокубок 0

Казанский УНИКС на выезде уступил «Ховентуту» в матче регулярного чемпионата Еврокубка. Хозяева паркета с первой четверти захватили преимущество на площадке, к первому перерыву поведя в счёте с разницей в 8 очков. Однако уже во втором игровом отрезке УНИКС сумел полностью отыграть отставание и выйти вперёд — к большому перерыву счёт на табло был 47:44 в пользу УНИКСа.

В третьей десятиминутке «Ховентут» снова совершил рывок — на этот раз в 13 очков, а в заключительной четверти казанцам так и не удалось отыграться. Итоговый счёт встречи — 90:73 (25:17, 19:30, 24:11, 22:15) в пользу «Ховентута».

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Клемен Препелич, набравший 15 очков. В составе казанцев 18 очков набрал Джеффри Морган.

Еврокубок. Группа C. 9-й тур
11 декабря 2019, среда. 22:45 МСК
Ховентут
Бадалона, Испания
Окончен
90 : 73
УНИКС
Казань, Россия
Ховентут: Препелич - 15, Харангоди - 12, Зисис - 11, Лопес-Аростеги - 11, Морган - 10, Омич - 10, Кантер - 9, Димитриевич - 5, Бьюфорд - 4, Вентура - 3, Жагар, Парра
УНИКС: Морган - 18, Макколум - 15, Смит - 12, Тайус - 8, Сергеев - 6, Уилсон - 5, Узинский - 3, Клименко - 2, Колесников - 2, Манцарис - 2, Лиходей, Паульссон
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