18 очков Моргана не спасли УНИКС от поражения в матче с «Ховентутом»

Казанский УНИКС на выезде уступил «Ховентуту» в матче регулярного чемпионата Еврокубка. Хозяева паркета с первой четверти захватили преимущество на площадке, к первому перерыву поведя в счёте с разницей в 8 очков. Однако уже во втором игровом отрезке УНИКС сумел полностью отыграть отставание и выйти вперёд — к большому перерыву счёт на табло был 47:44 в пользу УНИКСа.
В третьей десятиминутке «Ховентут» снова совершил рывок — на этот раз в 13 очков, а в заключительной четверти казанцам так и не удалось отыграться. Итоговый счёт встречи — 90:73 (25:17, 19:30, 24:11, 22:15) в пользу «Ховентута».
Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Клемен Препелич, набравший 15 очков. В составе казанцев 18 очков набрал Джеффри Морган.
- 12 декабря 2019
-
00:45
-
00:45
- 11 декабря 2019
-
23:35
-
22:10
-
20:49
-
19:46
-
18:02
-
17:56
-
16:13
-
14:37
-
13:27
-
12:38
-
10:51
-
09:30
-
09:00
-
08:24
-
06:47
-
05:50
-
01:00
- 10 декабря 2019
-
23:29
-
22:29
-
21:27
-
20:54
-
19:59
-
18:42
-
18:34
-
17:28
-
16:00
-
14:39
-
14:05
-
12:13
-
11:42
-
09:46
-
09:34
-
09:14