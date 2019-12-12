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«Хьюстон» обыграл «Кливленд» благодаря 55 очкам Хардена

«Хьюстон» обыграл «Кливленд» благодаря 55 очкам Хардена
Баскетбол / НБА 0

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Кливленд Кавальерс» принимал «Хьюстон Рокетс». Встреча состоялась на стадионе «Рокет Мортгедж Филдхаус» и завершилась победой гостей со счётом 116:110.

Самым результативным в составе победителей стал Джеймс Харден, набравший 55 очков. Расселл Уэстбрук записал в свой актив 23 очка. Клинт Капела оформил дабл-дабл из 10 очков и 13 подборов.

В составе проигравшей команды лучшую результативность показал Кевин Портер, набравший 24 очка. Кевин Лав оформил дабл-дабл из 17 очков и 11 подборов.

Таким образом, «Кливленд» потерпел восьмое поражение подряд. «Хьюстон» в свою очередь одержал третью победу за последние четыре игры.

В следующем матче «Кливленд» сыграет с «Сан-Антонио Спёрс», а «Хьюстон» встретится с «Орландо Мэджик».

НБА - регулярный чемпионат
12 декабря 2019, четверг. 03:00 МСК
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Окончен
110 : 116
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Кливленд Кавальерс: Портер - 24, Секстон - 18, Кларксон - 17, Лав - 17, Гарлэнд - 11, Томпсон - 11, Хенсон - 6, Деллаведова - 3, Нэнс - 3, Windler, Жижич, Кук, Маккинни, Найт, Осман, Уэйд
Хьюстон Рокетс: Харден - 55, Уэстбрук - 23, Капела - 10, Такер - 8, Маклемор - 6, Хаус - 6, Клемонс - 5, Кларк - 3, Frazier, Гордон, Грин, Илариу, Риверс, Сефолоша, Хартенштайн, Чендлер
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