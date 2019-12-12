44 очка Уокера не спасли «Бостон» от поражения в матче с «Индианой»

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Индиана Пэйсерс» принимал «Бостон Селтикс». Встреча прошла на стадионе «Банкерс Лайф Филдхаус» и завершилась победой хозяев со счётом 122:117.

В составе победителей самым результативным стал Малколм Брогдон, набравший 29 очков. Домантас Сабонис оформил дабл-дабл из 15 очков и 14 подборов.

В составе проигравшей команды лучшую результативность показал Кемба Уокер, набравший 44 очка. Джейлен Браун записал в свой актив 18 очков.

В другом матче «Торонто Рэпторс» принимал «Лос-Анджелес Клипперс». Встреча прошла на стадионе «Скотиабанк-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 112:92.

«Бруклин Нетс» на своей площадке уступил «Шарлотт Хорнетс» со счётом 108:113.

Расписание матчей регулярного чемпионата НБА можно посмотреть на «Чемпионате».