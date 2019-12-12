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44 очка Уокера не спасли «Бостон» от поражения в матче с «Индианой»

44 очка Уокера не спасли «Бостон» от поражения в матче с «Индианой»
Баскетбол / НБА 0

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Индиана Пэйсерс» принимал «Бостон Селтикс». Встреча прошла на стадионе «Банкерс Лайф Филдхаус» и завершилась победой хозяев со счётом 122:117.

В составе победителей самым результативным стал Малколм Брогдон, набравший 29 очков. Домантас Сабонис оформил дабл-дабл из 15 очков и 14 подборов.

В составе проигравшей команды лучшую результативность показал Кемба Уокер, набравший 44 очка. Джейлен Браун записал в свой актив 18 очков.

В другом матче «Торонто Рэпторс» принимал «Лос-Анджелес Клипперс». Встреча прошла на стадионе «Скотиабанк-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 112:92.

«Бруклин Нетс» на своей площадке уступил «Шарлотт Хорнетс» со счётом 108:113.

Расписание матчей регулярного чемпионата НБА можно посмотреть на «Чемпионате».

НБА - регулярный чемпионат
12 декабря 2019, четверг. 03:00 МСК
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Окончен
122 : 117
Бостон Селтикс
Бостон
Индиана Пэйсерс: Брогдон - 29, Холидей - 18, Холидэй - 17, Сабонис - 15, Уоррен - 14, Тёрнер - 11, Макдермотт - 8, Лэмб - 6, Макконнел - 4, Битадзе, Боуэн, Джонсон, Лиф, Митру-Лонг, Оладипо, Самнер, Сэмпсон
Бостон Селтикс: Уокер - 44, Браун - 18, Тейтум - 16, Уонамэйкер - 12, Тайс - 11, Хэйворд - 9, Кантер - 4, Эдвардс - 3, Waters, Грин, Лэнгфорд, Оджелей, Пуарье, Смарт, Уильямс, Уильямс, Фалль
НБА - регулярный чемпионат
12 декабря 2019, четверг. 03:00 МСК
Торонто Рэпторс
Торонто
Окончен
92 : 112
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Торонто Рэпторс: Сиакам - 24, Пауэлл - 22, Ануноби - 13, Дэвис - 10, Марк Газоль - 9, Лоури - 6, Буше - 5, Холлис-Джефферсон - 3, Ponds, Бриссетт, Ванвлит, Джонсон, Ибака, Маккоу, Миллер, Томас, Эрнандес
Лос-Анджелес Клипперс: Леонард - 23, Л. Уильямс - 18, Харклесс - 14, Джордж - 13, Беверли - 11, Паттерсон - 11, Харрелл - 10, Зубац - 7, Кабенгеле - 3, Робинсон - 2, Coffey, Грин, Макгрудер, Мотли, Мэнн, Уолтон, Шамет
НБА - регулярный чемпионат
12 декабря 2019, четверг. 03:30 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Окончен
108 : 113
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Бруклин Нетс: Динуайдди - 24, Аллен - 21, Пинсон - 12, Темпл - 11, Джордан - 9, Харрис - 9, Нваба - 8, Принс - 6, Муса - 4, Шамперт - 4, Дюрант, Ирвинг, Клэкстон, Куруч, ЛеВерт, Луваву-Кабарро, Чендлер, Элленсон
Шарлотт Хорнетс: Грэм - 40, Бриджес - 14, Вашингтон - 13, Розир - 13, Кидд-Гилкрист - 11, Зеллер - 10, Мартин - 6, Бийомбо - 4, Бэйкон - 2, Franks, Батюм, Макдэниелс, Мартин, Монк, Симмонс, Уильямс, Эрнангомес
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