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Результаты матчей НБА за 11 декабря 2019 года

Результаты матчей НБА за 11 декабря 2019 года
Баскетбол / НБА 0

11 декабря состоялось 11 матчей сезона-2019/20 Национальной баскетбольной ассоциации.

Турнирная таблица регулярного чемпионата НБА

«Хьюстон Рокетс» на выезде победил «Кливленд Кавальерс». Самым результативным игроком встречи стал Джеймс Харден («Хьюстон»), на счету которого 55 очков, 3 подбора и 8 передач. Окончательный счёт — 116:110 в пользу «Рокетс».

«Лос-Анджелес Лейкерс» в гостях выиграл у «Орландо Мэджик». Леброн Джеймс («Лейкерс») отметился трипл-даблом: 25 очков, 11 подборов и 10 передач. На счету его партнёра Энтони Дэвиса дабл-дабл: 16 очков, 12 подборов и 6 передач. Итоговый счёт — 96:87 в пользу «Лейкерс».

«Лос-Анджелес Клипперс» на выезде обыграл «Торонто Рэпторс». Самым результативным игроком в составе победителей стал Кавай Леонард, который набрал 23 очка, сделал 5 подборов и отдал 6 передач. Окончательный счёт — 112:92 в пользу «Торонто».

НБА - регулярный чемпионат
12 декабря 2019, четверг. 03:00 МСК
Торонто Рэпторс
Торонто
Окончен
92 : 112
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Торонто Рэпторс: Сиакам - 24, Пауэлл - 22, Ануноби - 13, Дэвис - 10, Марк Газоль - 9, Лоури - 6, Буше - 5, Холлис-Джефферсон - 3, Ponds, Бриссетт, Ванвлит, Джонсон, Ибака, Маккоу, Миллер, Томас, Эрнандес
Лос-Анджелес Клипперс: Леонард - 23, Л. Уильямс - 18, Харклесс - 14, Джордж - 13, Беверли - 11, Паттерсон - 11, Харрелл - 10, Зубац - 7, Кабенгеле - 3, Робинсон - 2, Coffey, Грин, Макгрудер, Мотли, Мэнн, Уолтон, Шамет
НБА - регулярный чемпионат
12 декабря 2019, четверг. 03:00 МСК
Орландо Мэджик
Орландо
Окончен
87 : 96
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Орландо Мэджик: Айзек - 19, Фурнье - 18, Гордон - 14, Бамба - 13, Берч - 6, Ивунду - 6, Картер-Уильямс - 5, Росс - 4, Огастин - 2, Амину, Вучевич, Джефферсон, Джонсон, Магетти, Фразьер, Фульц
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 25, Дэвис - 16, Колдуэлл-Поуп - 15, Дадли - 9, Грин - 8, Макги - 8, Карузо - 7, Дэниэлс - 4, Брэдли - 2, Ховард - 2, Horton-Tucker, Адетокунбо, Казинс, Кузма, Кук, Норвелл, Рондо
НБА - регулярный чемпионат
12 декабря 2019, четверг. 03:00 МСК
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Окончен
122 : 117
Бостон Селтикс
Бостон
Индиана Пэйсерс: Брогдон - 29, Холидей - 18, Холидэй - 17, Сабонис - 15, Уоррен - 14, Тёрнер - 11, Макдермотт - 8, Лэмб - 6, Макконнел - 4, Битадзе, Боуэн, Джонсон, Лиф, Митру-Лонг, Оладипо, Самнер, Сэмпсон
Бостон Селтикс: Уокер - 44, Браун - 18, Тейтум - 16, Уонамэйкер - 12, Тайс - 11, Хэйворд - 9, Кантер - 4, Эдвардс - 3, Waters, Грин, Лэнгфорд, Оджелей, Пуарье, Смарт, Уильямс, Уильямс, Фалль
НБА - регулярный чемпионат
12 декабря 2019, четверг. 03:00 МСК
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Окончен
110 : 116
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Кливленд Кавальерс: Портер - 24, Секстон - 18, Кларксон - 17, Лав - 17, Гарлэнд - 11, Томпсон - 11, Хенсон - 6, Деллаведова - 3, Нэнс - 3, Windler, Жижич, Кук, Маккинни, Найт, Осман, Уэйд
Хьюстон Рокетс: Харден - 55, Уэстбрук - 23, Капела - 10, Такер - 8, Маклемор - 6, Хаус - 6, Клемонс - 5, Кларк - 3, Frazier, Гордон, Грин, Илариу, Риверс, Сефолоша, Хартенштайн, Чендлер
НБА - регулярный чемпионат
12 декабря 2019, четверг. 03:30 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Окончен
108 : 113
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Бруклин Нетс: Динуайдди - 24, Аллен - 21, Пинсон - 12, Темпл - 11, Джордан - 9, Харрис - 9, Нваба - 8, Принс - 6, Муса - 4, Шамперт - 4, Дюрант, Ирвинг, Клэкстон, Куруч, ЛеВерт, Луваву-Кабарро, Чендлер, Элленсон
Шарлотт Хорнетс: Грэм - 40, Бриджес - 14, Вашингтон - 13, Розир - 13, Кидд-Гилкрист - 11, Зеллер - 10, Мартин - 6, Бийомбо - 4, Бэйкон - 2, Franks, Батюм, Макдэниелс, Мартин, Монк, Симмонс, Уильямс, Эрнангомес
НБА - регулярный чемпионат
12 декабря 2019, четверг. 04:00 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Окончен
116 : 127
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Миннесота Тимбервулвз: Тиг - 32, Уиггинс - 26, Таунс - 21, Ковингтон - 14, Окоги - 13, Белл - 6, Калвер - 4, Reid, Бэйтс-Диоп, Вонле, Грэм, Дьенг, Лейман, Маклафлин, Мартин, Напьер, Ноуэлл
Юта Джаз: Митчелл - 30, Инглс - 23, Гобер - 20, Богданович - 14, Мудиэй - 13, Грин - 10, Ньянг - 9, О'Нил - 6, Дэвис - 2, Morgan, Wright-Foreman, Брэдли, Брэнтли, Конли, Они, Уильямс-Госс, Экзам
НБА - регулярный чемпионат
12 декабря 2019, четверг. 04:00 МСК
Чикаго Буллз
Чикаго
Окончен
136 : 102
Атланта Хоукс
Атланта
Чикаго Буллз: Лавин - 35, Маркканен - 22, Уайт - 19, Янг - 15, Картер - 11, Валентайн - 10, Данн - 9, Саторански - 7, Гэффорд - 4, Харрисон - 4, Mokoka, Арчидиаконоу, Корнет, Портер, Страс, Фелисио, Хатчинсон
Атланта Хоукс: Лень - 17, Реддиш - 16, Янг - 15, Паркер - 11, Джонс - 10, Хаертер - 9, Краббе - 6, Хантер - 6, Фернанду - 5, Картер - 4, Парсонс - 3, Бембри, Браун, Гудвин, Коллинс, Тёрнер, Уоллес
НБА - регулярный чемпионат
12 декабря 2019, четверг. 05:00 МСК
Финикс Санз
Финикс
Окончен
108 : 115
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Финикс Санз: Камински - 24, Рубио - 22, Букер - 15, Убре - 14, Бэйнс - 12, Джонсон - 11, Шарич - 7, Бриджес - 3, Jerome, Lecque, Джонсон, Диалло, Картер, Окобо, Харпер, Эйтон
Мемфис Гриззлиз: Брукс - 27, Джексон - 24, Кларк - 15, Краудер - 13, Морант - 13, Мелтон - 9, Валанчюнас - 6, Андерсон - 3, Гудурич - 3, Джонс - 2, Аллен, Ватанабэ, Джексон, Игуодала, Кабокло, Кончар, Хилл
НБА - регулярный чемпионат
12 декабря 2019, четверг. 05:30 МСК
Милуоки Бакс
Милуоки
Окончен
127 : 112
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Милуоки Бакс: Бледсо - 29, Миддлтон - 24, Ильясова - 18, Хилл - 13, Лопес - 9, Мэттьюз - 9, Лопес - 8, Браун - 7, Корвер - 7, Дивинченцо - 3, Адетокунбо, Адетокунбо, Бендер, Коннотон, Мейсон, Рейнольдс, Уилсон
Нью-Орлеан Пеликанс: Редик - 31, Ингрэм - 25, Холидей - 21, Хэйс - 12, Харт - 9, Александер-Уолкер - 6, Болл - 6, Окафор - 2, Williamson, Грэй, Джексон, Мелли, Миллер, Мур, Уильямс, Фэйворс, Читэм
НБА - регулярный чемпионат
12 декабря 2019, четверг. 06:00 МСК
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Окончен
94 : 93
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Сакраменто Кингз: Хилд - 23, Богданович - 17, Багли III - 11, Бьелица - 10, Холмс - 10, Джозеф - 7, Феррелл - 6, Ариза - 5, Барнс - 5, Guy, Габриэль, Дедмон, Джайлс, Джеймс, Джеффрис, Суониган, Фокс
Оклахома-Сити Тандер: Шрёдер - 17, Надер - 15, Галлинари - 14, Жильжо-Александер - 14, Адамс - 12, Ноэль - 11, Пол - 8, Dort - 2, Roberson, Базли, Бертон, Диалло, Мускала, Паттон, Фергюсон, Холл
НБА - регулярный чемпионат
12 декабря 2019, четверг. 06:30 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
122 : 124
ОТ
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Голден Стэйт Уорриорз: Расселл - 32, Бёркс - 18, Робинсон - 17, Грин - 14, Крисс - 12, Коли-Стайн - 7, Ли - 6, Луни - 5, Пэскелл - 5, Боумен - 3, Спеллмен - 3, Smailagic, Карри, Пул, Томпсон, Эванс
Нью-Йорк Никс: Моррис - 36, Рэндл - 24, Барретт - 22, Портис - 15, Пэйтон - 14, Робинсон - 9, Нокс - 2, Нтиликина - 2, Аллен, Баллок, Браздейкис, Гибсон, Дотсон, Рэбб, Смит, Трир, Эллингтон
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