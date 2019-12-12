Результаты матчей НБА за 11 декабря 2019 года

11 декабря состоялось 11 матчей сезона-2019/20 Национальной баскетбольной ассоциации.
Турнирная таблица регулярного чемпионата НБА
«Хьюстон Рокетс» на выезде победил «Кливленд Кавальерс». Самым результативным игроком встречи стал Джеймс Харден («Хьюстон»), на счету которого 55 очков, 3 подбора и 8 передач. Окончательный счёт — 116:110 в пользу «Рокетс».
«Лос-Анджелес Лейкерс» в гостях выиграл у «Орландо Мэджик». Леброн Джеймс («Лейкерс») отметился трипл-даблом: 25 очков, 11 подборов и 10 передач. На счету его партнёра Энтони Дэвиса дабл-дабл: 16 очков, 12 подборов и 6 передач. Итоговый счёт — 96:87 в пользу «Лейкерс».
«Лос-Анджелес Клипперс» на выезде обыграл «Торонто Рэпторс». Самым результативным игроком в составе победителей стал Кавай Леонард, который набрал 23 очка, сделал 5 подборов и отдал 6 передач. Окончательный счёт — 112:92 в пользу «Торонто».
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- 11 декабря 2019
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